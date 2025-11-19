مجلس دبي الرياضي يستهدف زيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى 2.6 مليون شخص





أعلن مجلس دبي الرياضي عن هدفه لزيادة عدد الممارسين للرياضة بدبي إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033، وذلك وفق الخطة «الرياضية لدبي 2033» التي أطلقها سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مؤخراً لرسم ملامح مستقبل القطاع الرياضي في دبي وفق رؤية مستقبلية متكاملة لتكون من أهم الوجهات العالمية في مجال الرياضة، حيث تشكل الرياضة المجتمعية ركيزة أساسية في الخطة الجديدة.

وتضم الخطة التي يشرف عليها مجلس دبي الرياضي 4 محاور رئيسية تشمل المجتمع، والفعاليات، والأندية، والمواهب، وتتضمن 19 برنامجاً رئيسياً و75 مبادرة مختلفة تهدف إلى بناء منظومة رياضية متكاملة في دبي.

المدينة الأكثر نشاطاً في العالم



وقال خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: تهدف هذه الخطة إلى تعزيز صحة المجتمع وجودة حياة أفراده، وهدفنا أن تكون دبي المدينة الأكثر نشاطاً وتشجيعاً للرياضة في العالم، وسنعمل على زيادة عدد الممارسين للرياضة بدبي إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033.

وأضاف: وتشمل الخطة إطلاق 3 برامج مجتمعية رئيسية تهدف إلى تنويع الأنشطة الرياضية المجتمعية لتشمل جميع فئات المجتمع. وتمتد هذه الأنشطة من برامج فردية لكبار المواطنين إلى أنشطة عامة متاحة في الحدائق والمرافق بمختلف المناطق، وصولاً إلى سلسلة سنوية من الفعاليات والبطولات المخصصة لأصحاب الهمم لتعزيز مشاركتهم المجتمعية والرياضية.



مشيراً إلى أن الخطة ستركز أيضاً على البطولات النسائية والفعاليات الشبابية والبرامج المدرسية، بالإضافة إلى تنظيم بطولات رياضية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع بهدف تعزيز النشاط البدني وترسيخ السلوك الإيجابي. وسيتم إطلاق 13 مبادرة مجتمعية رائدة في مقدمتها «ألعاب أحياء دبي»، و«مبادرة الشيخة هند للرياضة النسائية»، لضمان إتاحة الفرصة لكل فرد من أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في جميع مناطق دبي.



ألعاب أحياء دبي

تعد مبادرة «ألعاب أحياء دبي» إحدى المبادرات المجتمعية الرئيسية في الخطة، وتهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وبناء العلاقات المجتمعية المحلية، وتنظم المبادرة بطولات في 4 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، وكرة السلة «3×3»، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، ويشارك فيها أكثر من 3800 لاعب ولاعبة ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة من مختلف مناطق دبي، ويتنافسون على مدار 16 يوماً.

وتُقام ألعاب أحياء دبي خلال الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر المقبل في عدة مواقع موزعة على أنحاء دبي، على أن تُجرى النهائيات يومي 17 و19 ديسمبر المقبل في موقع مركزي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.



ويمثل كل فريق المنطقة السكنية التي ينتمي إليها أعضاؤه، حيث تُقام الألعاب في 8 مناطق، هي: المنطقة الوسطى «جميرا، زعبيل، رأس الخور»، والمنطقة الشمالية «بر دبي، كورنيش ديرة»، ومنطقة ديرة الغربية «ديرة 1»، ومنطقة ديرة الشرقية «ديرة 2»، ومنطقة دستركت 1 «مدينة محمد بن راشد»، ومنطقة مشرف، والمنطقة الجنوبية «جبل علي، حصيان، مينا جبل علي، مدينة آل مكتوم»، والمنطقة الشرقية «سيح السلم، وادي الصفا، مدينة هند، حتا، الفقع، مرغم، العوير».

وتقام المنافسات على مرحلتين، الأولى ألعاب على مستوى كل منطقة، تتوج فيها أفضل ثلاثة فرق لكل منطقة، ثم تتأهل هذه الفرق إلى المنافسات على مستوى المدينة للتنافس على لقب أبطال دبي، وتُقام المباريات في مرافق عالية المستوى لضمان تجربة احترافية للاعبين والجمهور.



مبادرة الشيخة هند للرياضة النسائية

كما تم إطلاق مبادرة الشيخة هند الرياضية للسيدات التي تجمع البطولات والفعاليات والحملات الصحية النسائية ضمن برنامج موحد شامل يمتد على مدار العام، وتشمل فعاليات نسائية تستهدف مشاركة أكثر من 200 ألف سيدة خلال عامين، وتبدأ بتنظيم أول بطولة عالمية من نوعها لترايثلون للسيدات، إلى جانب بطولات نسائية أخرى بمشاركة آلاف السيدات من مختلف الجنسيات والأعمار.



الرياضة المدرسية

وتستهدف الخطة رفع عدد المشاركين في الأنشطة المدرسية إلى 70 ألف مشارك سنوياً، بزيادة 3.5 أضعاف، من خلال توسيع برنامج الألعاب المدرسية ليشمل 26 رياضة تقام منافساتها على مدار 107 أيام، مما يتوقع أن يرفع عدد المشاركين إلى 25 ألف في منافسات محددة ضمن هذا الإطار.



برامج متنوعة

كما تشمل الخطة إنشاء مراكز شباب مجتمعية تقدم برامج رياضية متنوعة على مدار العام، وإطلاق سلسلة أنشطة سنوية متعددة لأصحاب الهمم، وتنظيم مسابقات للمجتمعات العمالية في 10 مواقع تضم 12 رياضة مختلفة.

وتؤكد الخطة على تعزيز الابتكار في التخطيط العمراني الرياضي عبر دمج المرافق الرياضية في المجتمعات الجديدة وتحديث المناطق القديمة، لضمان وصول شامل وعادل للبنية التحتية الرياضية، وتأتي هذه الجهود بالتنسيق مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات لضمان دمج المرافق الرياضية في مشاريع التنمية الحضرية.