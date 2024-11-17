توج فريق ميهران بطلاً لكأس الحبتور للبولو لشهر نوفمبر الجاري بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الذئاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، شارك في البطولة خمسة فرق هي: ميهران بقيادة داني هاشمي، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، و«ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، و«بي بيه اس» بقيادة توماس باسيليوس، وسيربروس بقيادة تومي اريارتي، وشهد النهائي حضور غير مسبوق تجاوز 5000 متفرج بمناسبة اليوم الافتتاحي للراعي الرسمي لنشاط نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية «ايفزا» الدولية.

وكان فريق ميهران قد تغلب على فريق «ايه ام» بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في الدور قبل النهائي للبطولة قبل أن يتمكن من حصد اللقب، وعقب نهاية المباراة قام جوشن كنيشت الرئيس التنفيذي لأيفزا بتكريم الفرق الفائزة في البطولة.