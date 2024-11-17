سعيد وهيثم بن صقر يتوجان أبطال دورة كلباء الشاطئية

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء،.. أبطال دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، التي انطلقت يوم 8 نوفمبر بمشاركة أكثر من 4000 مشارك ومشاركة في 23 لعبة رياضية في الجماعية والفردية والبحرية ورياضات الدفاع عن النفس والإلكترونية واللياقة البدنية والألعاب المصاحبة.

واختتمت الدورة بالمباراة النهائية لكرة القدم، التي انتهت بتتويج فريق الحميدي على حساب فريق كلباء ليحقق اللقب للمرة الأولى.

وشهد اليوم الأخير للدورة ختام منافسات عدد من الألعاب، ففي كرة القدم، نجح نادي الحميدي في الحصول على لقب الدورة للمرة الأولى في تاريخه والميداليات الذهبية بالفوز على كلباء "2/0".

وفي كرة السلة جاء ترتيب الفرق بحصول خورفكان على المركز الأول والثاني والحمرية والثالث البطائح 1.

وشهدت منافسات الملاكمة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية وتم تكريم 41 لاعبا ولاعبة حصلوا على الميداليات الملونة.

وفي الكرة الطائرة جاء فريق تورنادو في المركز الأول والوصيف العامرات 1 والثالث العامرات ب.

وبالنسبة لـ الجوجيستو تم تكريم 18 بطلا في فئة الشباب و20 في فئة الكبار.

وفي تحدي السباحة لفئة الأولاد لمسافة 1000 م حرة جاء في المركز الاول عبد الله أبو شباب والثاني ناصر سيف والثالث نضال سليمان ، ولفئة الناشئين لمسافة 400 م حرة كان الأول عمر أجود والثاني مروان عمر والثالث أحمد ياسر.

ولفئة المخضرمين لفوق 40 سنة جاء في المركز الأول شهاب علام والثاني عماد الكرام والثالث الحبيب.

وفازت سارة الأجنف بفئة السيدات وشاركت في خمس منافسات في الدورة الكاياك والتجديف الإلكتروني والثلاثي الحديث والترايثلون والسباحة.

وفي المصارعة تم تتويج 12 لاعبا في مختلف الفئات والأوزان بالميداليات الملونة.

وشهد حفل الختام تكريم الشركاء من الاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات والجهات والشركات الداعمة والراعية بالدروع التذكارية كما تم تكريم اللجنة المنظمة وفرق العمل المختلفة.

حضر اليوم الختامي الشيخ صقر بن هيثم القاسمي والشيخ سلطان بن سعيد القاسمي والشيخ فيصل بن هيثم القاسمي ومحسن بن هاني البحراني رئيس نادي العامرات العماني، واللواء عبد الله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي و عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام، وعدد من ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات والجهات الداعمة والراعية.