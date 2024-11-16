ماكلروي وهويجارد يتقاسمان صدارة ثالث أيام «جولة دي بي ورلد» للغولف بدبي



وضع روري ماكلروي نفسه في موقع متميز لتحقيق ثنائية تاريخية في نهاية الموسم، بعد أن تقاسم صدارة الجولة الثالثة مع الدنماركي راسموس هويجارد والفرنسي أنطوان روزنر في بطولة جولة دي بي ورلد. ويبدو أن المصنف الثالث عالمياً على أعتاب حصد لقب السباق إلى دبي بالشراكة مع رولكس للمرة السادسة في مسيرته، كما يسعى أيضاً لتحقيق لقبه الثالث على ملعب «إيرث».

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أ ماكلروي الجولة بفارق ضربة واحدة خلف المتصدر روزنر، لكن هويجارد انطلق بقوة ليسجل أربع ضربات بيردي متتالية، ليتقدم إلى 12 ضربة تحت المعدل ويتصدر بفارق ثلاث ضربات عند الحفرة الثامنة.



ومع ذلك، عاد ماكلروي ليسجل أربع ضربات بيردي وضربة واحدة في فترة امتدت لست حفر ابتداءً من السابعة، مما جعله يتقاسم الصدارة مع هويجارد. ومع عدم تمكن أي منهما من التفوق في الحفر الأخيرة، سجل روزنر ضربة إيجل في الحفرة الأخيرة، ما أدى إلى التعادل الثلاثي في القمة قبل الجولة الختامية لبطولة جولة دي بي ورلد 2024. وفي حال فوز روزنر، سيصعد للمركز الثاني في السباق إلى دبي ويحصل على العضوية المزدوجة في جولة PGA لعام 2025.

وعلى صعيد آخر، قدم التشيلي خواكين نيمان أداءً متوازناً بخمس ضربات بيردي وخطأين، بينما كان السويدي جيسبر سفينسون خالياً من الأخطاء مسجلاً 68 ضربة ليحتل المركز الرابع بعشرة تحت المعدل.

ويأتي الإنجليزي تيريل هاتون في المركز السادس بفارق ضربة واحدة، في حين سجل الأيرلندي الشمالي توم ماكيبين 67 ضربة ليلتحق بالياباني كيتا ناكاجيما عند ثمانية تحت المعدل.

أما في قائمة العشرة الأوائل، فقد برز نجوم كأس رايدر شين لوري وروبرت ماكنتاير إلى جانب المصنف الأول عالمياً سابقاً آدم سكوت والإنجليزي مات والاس بسبعة تحت المعدل.