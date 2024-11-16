الأمريكية تايلور نيب بطلة أول أيام «عالمية ترايثلون تي 100» في دبي



شهد اليوم الأول من منافسات نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، وتقام بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، تتويج الأمريكية تايلور نيب بالنهائي الأول، الأمر الذي ضمن لها تحقيق الفوز بأول لقب للبطولة العالمية للترايثلون تي 100 عن فئة السيدات بعد أدائها المثالي في كل من السباحة وركوب الدراجة والجري، كما حصلت على جائزة مالية قدرها 310000 دولار أمريكي، في حين، حققت المركز الثاني المتسابقة آشلي جنتل، وجائزة مالية قيمتها 140000 دولار أمريكي، ونالت جولي ديرون، التي انضمت إلى سلسلة تي 100 في سباق إيبيزا المركز الثالث في الترتيب العام للسلسلة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 90000 دولار أمريكي.



م تقتصر نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100» على المحترفين فقط، فقد انطلقت فعاليات عطلة نهاية الأسبوع مع شروق الشمس بسباق السرعة للفئة العمرية، حيث استقبل الحدث أكثر من 1200 رياضي من الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وشارك الرياضيون في سباقات السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات عبر البحر والطرق والمسارات في دبي. وانتهى السباق عند خط النهاية في مضمار ميدان لسباق الخيل، وسط هتافات المشجعين.



وفازت السويسرية ميشيل ديرون بسباق السرعة الشامل للسيدات في الفئة العمرية الإجمالية محققةً زمناً مذهلاً قدره 1:11:40 ساعة، وفي الفئة العمرية تحت سن 18 عاماً، حلت الشقيقتان نوف ونورا من الكويت في المركزين الأول والثاني على الترتيب.



وفي سباق الرجال، حقق جيرهارد دي بروين الفوز مسجلاً زمناً قدره 01:02:55، فيما قدم الرياضيون المقيمون في دولة الإمارات أداءً قوياً، وحققوا خمسة من أسرع 10 أزمنة، حيث حقق محمد العقاد المركز الأول في فئته العمرية «ذكور 35-39 عاماً» بزمن قدره 1:07:19 ساعة، كما شهدت نهائيات T100 مشاركة واسعة من المتسابقين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، وبرز منهم المتسابق عبد الرحمن عدوي من المملكة العربية السعودية، الذي حل في المركز العاشر ضمن فئة تحت 18 عاماً، وتستمر فعاليات نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100» غداً، حيث يبدأ سباق الفئة العمرية 100 كيلومتر في الساعة 6:30 صباحاً، بينما يبدأ سباق النخبة للرجال في الساعة 1:30 ظهراً.