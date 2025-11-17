منصور بن محمد يتوج أبطال «دبي بريميير بادل P1» النسخة الثانية



حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، ختام النسخة الثانية من بطولة «دبي بريميير بادل P1» في مجمع حمدان الرياضي، والتي شارك فيها رياضيون عالميون، وسط حضور جماهيري كثيف. وبعد أسبوع من المنافسات المحتدمة في مباريات رفيعة المستوى شهدت حضوراً جماهيرياً غير مسبوق، فاز أوغستين تابيا وأرتورو كويلو بلقب الرجال، بينما فازت كلوديا فرنانديز وبيا غونزاليس بلقب السيدات. وشهدت النهائيات مباريات اشتعلت فيها المنافسة والحماس، حيث حضر حشد غفير من الجماهير بلغ عدده 7562 مشجعاً في مجمع حمدان الرياضي.



وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتسليم الكؤوس للأبطال برفقة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وأُقيمت هذه البطولة بتنظيم شركة جالوب جلوبال بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة واتحاد الإمارات للبادل تنس.

وشهدت بطولة هذا العام تحولاً جذرياً في المجمع، إذ تم تحويل المسبح الأولمبي الداخلي المكون من 10 مسارات بالكامل إلى ملعب بادل يتسع لعدد 8000 متفرج، ليصبح بذلك أكبر ملعب داخلي للبادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضمّن الملعب بشكله الجديد أربعة ملاعب احترافية، وزادت سعته الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المشجعين.



وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال ومدير بطولة «دبي بريميير بادل P1»: «ارتقت البطولة إلى مستوى غير مسبوق هذا العام، والذي ظهر جلياً في الصالات المزدحمة والحماس الجماهيري الهائل. ويمثل تحويل مجمع حمدان الرياضي إلى أكبر ملعب داخلي للبادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دليلاً على إمكانات إمارة دبي عندما يلتقي الطموح بالابتكار».



وجمعت بطولة هذا العام مواهب دولية رائدة من مختلف بطولات بريميير بادل، ما يعكس الانتشار العالمي السريع لهذه الرياضة ومكانة دبي وجهة استثنائية للأحداث الرياضية الدولية. وبعد النجاح المبهر الذي حققته بطولة «دبي بريميير بادل P1» هذا العام، من المقرر أن تعود البطولة العام المقبل لتواصل أداء دورها المؤثر باعتبارها فعالية رائدة في الشرق الأوسط ومحطة رئيسية في بطولة بريميير بادل العالمية.