الروسي غريبنيف بطلاً لـ «دبي المفتوحة للشطرنج»

نجيب محمد صالح: المنافسة القوية تعكس مكانة البطولة



حقق الروسي ألكسي غريبنيف لقب النسخة 25 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وشارك فيها 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة، واختتمت منافساتها أول من أمس.

ونجح غريبنيف، الذي يحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ 19، في حسم لقب الفئة «أ» لمصلحته، للمرة الأولى، بنظام كسر التعادل، على حساب الإسباني ألان بيشوت، بعد أن أنهى كل منهما البطولة برصيد 7 نقاط.

وحضر حفل الختام، نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وأعضاء مجلس الإدارة، سعيد يوسف شكري، وأمل العارف، وعثمان موسى، وعبد الكريم المرزوقي أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج.

وتعادل غريبنيف في الجولة التاسعة مع الأرميني شانت سارغسيان، فيما حقق بيشوت فوزاً مثيراً على الإيراني سينا موفاهد، وتعادل الهندي نيهال سيرين مع الإسرائيلي ايدو غورشتاين، وفاز الصربي ألكسندر انديتش على الهندي سوبرامنيان بهاراث، وفاز الروسي إيفان زمليانسكي على الفيتنامي تران فام.

وبنهاية الجولة الأخيرة، تصدر غريبنيف جدول الترتيب بـ 7 نقاط، وجاء بيشوت ثانياً بـ 7 نقاط أيضاً، وحصل الروسي إيفان زمليانسكي على المركز الثالث بـ 6,5 نقاط، بفضل نظام كسر التعادل على حساب الأرميني شانت سارغسيان، والصربي ألكسندر انديتش، اللذين احتلا المركزين الرابع والخامس.

وحصد أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار، لقب الفئة «ب»، رافعاً رصيده في الصدارة إلى 7.5 نقاط من 9 جولات، بعد تعادله على الطاولة الأولى مع أستاذ الاتحاد الدولي الأرميني مانوكيان سارغيس، مستفيداً من خسارة الهندي ألنكار فندان من الصيني يانغ جي.

نتائج

وأسفرت باقي النتائج عن صعود السريلانكي بيساندو إلى المركز الثاني بنظام كسر التعادل، يليه فندان ثالثاً، وجاء اليوناني اناستاسيوس بافليدس في المركز الرابع، ثم يانغ جي خامساً، وجميعهم برصيد 7 نقاط.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، نجيب محمد صالح، أن منافسات البطولة جاءت كعادتها مثيرة ومشوقة، حيث حسم اللقب في الجولة الأخيرة، وقال: جاء تنظيم نسخة الاحتفال باليوبيل الفضي مميزاً، وشهدت الجولات الـ 9 تنافساً قوياً على الصدارة التي حسمت في اللحظات الأخيرة، ما يعكس السمعة الطيبة التي تحظى بها البطولة على الساحة الشطرنجية الدولية، ويعزز مكانتها واحدة من أفضل البطولات في المنطقة.

وأضاف: جاءت البطولة بعد سلسلة من البطولات التي شهدت الإمارات في الفترة الأخيرة، ما أثر سلباً في المشاركة، لذا، سنبحث مع الاتحاد الدولي للشطرنج إعادتها إلى موعدها السابق، خلال شهر أبريل.

وأوضح نجيب محمد صالح، أن نادي دبي للشطرنج والثقافة، يستعد للمشاركة في بطولة العرب للناشئين والشباب، التي تستضيفها المغرب يوليو المقبل.

يبلغ مجموع جوائز البطولة 52,000 دولار، بواقع 39,500 دولار للفئة الأولى «أ»، التي يتنافس عليها اللاعبون الحاصلون على تصنيف أعلى من 2300، ويحصل فيها البطل على 12,000 دولار، بينما الفئة «ب»، المفتوحة للاعبين الحاصلين على تصنيف أقل من 2300، تقدم جوائز إجمالية قدرها 12,500 دولار، ويحصل البطل على 2,000 دولار.