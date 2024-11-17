«عربية الشطرنج» تكرم أبطال الكلاسيك والسريع والخاطف

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الفائزين بالمراكز الأولى في ختام بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، والتي استضافها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 10 أيام بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من 18 دولة عربية.

وفاز الجزائري بلال بالحسن بلقب بطل العرب في الشطرنج الكلاسيكي ونال الميدالية الذهبية، وحصل المصري أدهم فوزي على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصل على الميدالية البرونزية كل من المصري محب أمير والسوري مازن فندي.

وتوجت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بكأس المركز الأول ونالت لقب بطلة العرب للكلاسيكي فئة السيدات، وحصلت المصرية شاهندة وفا على الميدالية الفضية ثم البرونزية لمواطنتها جوي روماني.

وأحرز سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج السريع، فيما فازت المصرية جوي روماني بالميدالية الذهبية في الشطرنج السريع للسيدات.

وفي الشطرنج الخاطف، فاز بلال بالحسن بالميدالية الذهبية، وفي الشطرنج الخاطف للسيدات، فازت الفلسطينية إيمان صوان بالميدالية الذهبية. وحصدت الإمارات في المحفل العربي 6 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان، وتتصدر الترتيب العام للبطولة.