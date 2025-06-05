الروسي جريبنيف والإيراني نيكوكار بطلا "دبي المفتوحة للشطرنج"

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توج الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي جريبنيف بلقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج 2025 (الفئة الأولى A)، التي اختتمت منافساتها أمس في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بعد 9 جولات متتالية، بمشاركة 184 لاعباً ولاعبة من 23 دولة.

ونجح جريبنيف في حسم اللقب بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني سرجسيان شانت، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، ليتفوق بقاعدة كسر التعادل على الإسباني آلان بيشوت، الذي حصد الرصيد نفسه بعد فوزه في الجولة الختامية على الإيراني موفاهد سينا.

وجاء الروسي زيملاينسكي في المركز الثالث برصيد 6.5 نقطة، عقب فوزه على الفيتنامي فام تران.

وفي منافسات الفئة الثانية (B)، أحرز الأستاذ الدولي الإيراني مهدي نيكوكار لقب البطولة برصيد 7.5 نقطة، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع الأرميني مانوكيان سارجيس، مستفيداً من خسارة الهندي فندان ألنكار أمام الصيني زهانج زهي، الذي رفع بدوره رصيده إلى 7 نقاط.

وجاء السري لانكي بيساندو في المركز الثاني بفضل كسر التعادل، تلاه كل من الهندي فندان ألنكار، واليوناني أناستاسيوس بافليدس، والصيني زهانج هي، وجميعهم برصيد 7 نقاط.

وقام نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبدالكريم المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للشطرنج، بتتويج الفائزين.