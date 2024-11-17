قطاع التميز والريادة في شرطة دبي يشارك في فعاليات «القافلة الرياضية»

شهد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، الفعاليات الرياضية المقامة في مركز القافلة الرياضية في دبي فيستيفال سيتي، التابع لمجلس الرياضيين في شرطة دبي.

وشارك اللواء العبيدلي بحضور موظفي قطاع التميز والريادة في الفعاليات الرياضية التي تم تنظيمها في المركز الذي يعتبر أحد مراكز اللياقة الرئيسية المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30*30، والذي يُنظم فعاليات رياضية متنوعة إلى 19 من نوفمبر الجاري.

وتجول اللواء العبيدلي في أروقة المركز، واطلع على محتوياته التي تضم مجموعةً متنوعة من الأنشطة الرياضية، مُشيداً بجهود مجلس الرياضيين في شرطة دبي في تنظيم فعاليات القافلة الرياضية التي تتزامن مع الفعاليات الرياضية المُصاحبة للدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في العام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

بدورها، أكدت الدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي أن مركز «القافلة الرياضية» يعتبر أحد مراكز اللياقة الرئيسية المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30*30، وهو عبارة عن مركز لياقة بدنية يضمّ مجموعةً متنوعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك 10 بطولات ومنافسات مُختلفة، تتيح لجميع أفراد المجتمع الانخراط في عالم اللياقة البدنية والصحة والعافية.

وبينت أنه يشارك في المركز أكثر من 30 أكاديمية، واتحاداً رياضياً، وأكثر من 30 مؤسسة تعمل في القطاع الطبي والصحي، لتعزيز الوعي بالصحة وأهمية الرياضة واللياقة البدنية، بأسلوب تفاعليّ وترفيهيّ مُبتكر.

وتابعت: يتميّز هذا المركز بكونه مُصمّماً ليتيح مشاركة جميع محبّي النشاط والمهتمين بصحتهم من مختلف الأعمار، كما جرى تجهيز مسرح ضخم لتقديم عروض اللياقة البدنية الإرشادية، إلى جانب ساحة طعام، ما يجعله مثالياً للعائلات لقضاء يوم ممتع وحيوي معاً.