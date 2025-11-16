منصور بن محمد يتوّج فيتز باتريك بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» وروري ماكلروي بلقب السباق إلى دبي للغولف



توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي فيتز باتريك بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للغولف للمرة الثالثة في مسيرته، كما توج سموه الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب موسم «السباق إلى دبي» للمرة السابعة في مسيرته، ليختتم موسم 2025 بنجاح كبير. جاء ذلك في ختام البطولة التي شارك فيها أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف التي أقيمت جولتها الختامية، اليوم الأحد، في ملاعب عقارات جميرا للغولف.



حضر مراسم التتويج خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ «دي بي ورلد» العالمية، واللواء م عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد» العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، وغاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد للغولف، وإيرك نيكولي، رئيس مجموعة الجولة الأوروبية للغولف.



وبإحراز لقب البطولة، حقق فيتز باتريك انتصاره الثالث في نهائي جولة دي بي ورلد بعد نسختي 2016 و2020، بعدما حسم المواجهة الفاصلة أمام روري ماكلروي في لحظات حاسمة شهدت إثارة كبيرة حتى الضربة الأخيرة. وتمكّن اللاعب الإنجليزي من إنهاء جولته الختامية بـ66 ضربة دون أخطاء، رافعاً رصيده إلى 18 ضربة تحت المعدل ليضع الضغط على الأقرب إليه في المنافسة.



وفي لحظة درامية، سجّل ماكلروي إيغل في الحفرة الأخيرة ليفرض جولة فاصلة، إلا أن خطأه في الضربة الأولى التي انتهت في منطقة العقاب سمح لفيتز باتريك بحسم اللقب عبر بار صامت أكّد قوته الذهنية وهدوءه في اللحظات الحاسمة. ومع ذلك نجح النجم الأيرلندي الشمالي في تحقيق هدفه الأهم بنيل لقب السباق إلى دبي للسنة الرابعة على التوالي، والسابعة في مسيرته، مقترباً خطوة إضافية من رقم الأسطورة كولن مونتغومري «8 ألقاب».

وجاء كل من تومي فليتوود، ولودفيغ أوبيرغ، وراسموس نيرغارد-بيترسن، ولوري كانتِر في المركز الثالث المشترك عند «-17»، بعد منافسة قوية استمرت على مدار أربعة أيام.



ورغم بداية صعبة في مستهل العام، عاد فيتز باتريك بقوة في منتصف الموسم محققاً سلسلة من النتائج البارزة، شملت مراكز متقدمة في بطولات كبرى، قبل أن يختتم موسمه بأحد أهم الألقاب في روزنامة الجولة الأوروبية. وقال اللاعب عقب فوزه: «هذا اللقب يعني لي الكثير. لم أرتكب أي خطأ اليوم، ولعبت واحدة من أفضل جولاتي هذا العام. أنا فخور جداً بما حققته، وبالدعم الكبير من فريقي وعائلتي وأصدقائي خلال الفترات الصعبة. إن إنهاء الموسم بهذه الطريقة أمر استثنائي».



أما ماكلروي، فعبّر عن سعادته بتحقيق لقب السباق إلى دبي، قائلاً: «شعرت بأنني قدمت أسبوعاً رائعاً، كنت قريباً من الفوز اليوم، لكنني راضٍ تماماً عن الطريقة التي لعبت بها. لقب السباق إلى دبي يبقى مهماً بالنسبة لي، وهو مكافأة على العمل والجهد طوال العام».

ومع إسدال الستار على نسخة هذا العام، يبدأ العد التنازلي لبطولة 2026، حيث يمكن للجماهير التسجيل المسبق للحصول على تذاكر النسخة القادمة عبر الموقع dpwtc.com.