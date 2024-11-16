تتويج أبطال مسابقات الجودو والمصارعة والموانع بدورة كلباء الشاطئية

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان أبطال الجودو والموانع والمصارعة بدورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة.

حضر تتويج الألعاب الشيخ محسن بن هاني البحراني رئيس مجلس إدارة نادي العامرات العماني وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة و عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة و محمد جاسم السجواني الأمين العام لإتحاد الإمارات للجودو وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الإتحاد و ردينة الحجري عضو مجلس إدارة الإتحاد العماني للهوكي وزهراء باقر عضو مجلس إدارة الإتحاد البحريني لكرة اليد وجاسم الشحي عضو مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي وأحمد الطيب مدير الشؤون الرياضية والفنية باللجنة الأولمبية الوطنية والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة وشهاب العوضي رئيس اللجنة الفنية و عبدالعزيز الحمادي رئيس لجنة رياضات الدفاع عن النفس وعبد الرحمن الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة زكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق .