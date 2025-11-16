8 آلاف رياضي في ختام «ترايثلون دبي تي 100» ورقم قياسي عالمي جديد



اختتم ترايثلون دبي «تي100» العالمي، فعالياته بنجاح قياسي للنسخة الثانية، التي تحولت فيها البطولة إلى مهرجان رياضي، بمشاركة أكثر من 8 آلاف رياضي، وحضور 20 ألف متفرج، احتشدوا في قرية البطولة في مضمار ميدان وشاطئ سنسيت بيتش، وذلك على مدار 4 أيام استثنائية وحافلة بالسباقات العالمية والرياضات المجتمعية، والتي رسخت مكانة دبي، باعتبارها مركزاً عالمياً للتميز في الرياضات المتعددة.

وتم تنظيم الحدث من قبل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين، والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30، وشهد إقامة سباق الترايثلون الشاق لمسافة 100 كلم، مع إقامة منافسات السباق الرئيس للمحترفين، والسباق المفتوح للهواة، كما أقيمت منافسات الأكواثلون المدرسي للمرة الأولى، والسباق السريع «السبرينت»، ومنافسات الدواثلون.



واختتم سباق ترايثلون دبي «تي 100» للهواة، الفعاليات اليوم الأحد، وشهد مشاركة واسعة في مختلف الفئات العمرية، الذين قطعوا نفس مسار المحترفين البالغ 100 كيلومتر «2 كيلومتر سباحة، و80 كيلومتراً دراجات، 18 كيلومتراً جرياً»، وعبروا خط النهاية في مضمار ميدان المطل على برج خليفة الشامخ.

وفاز الفرنسي كوينتين أمارال بسباق الرجال، بزمن مميز، قدره 3 ساعات و26 دقيقة و20 ثانية، بينما حلّ المجري ديفيد أندور 3:34:51 ساعات في المركز الثاني، وأكمل الهولندي فان روتن منصة التتويج بالمركز الثالث، بزمن 3:36:09 ساعات.



وفي سباق السيدات، فازت الكرواتية نيكا ريماج بالميدالية الذهبية، بزمن مذهل، قدره 3 ساعات و54 دقيقة و52 ثانية، بينما جاءت الروسية أنطونيا فاوستوفا في المركز الثاني بزمن 4:01:11 ساعات، والكرواتية لورا زوليسيك دومانسيتش في المركز الثالث بزمن 4:05:17 ساعات.

وشهد سباق الهواة حدثاً تاريخياً، بانضمام غاني سليماني، رياضي التحمل المقيم في دبي، اليوم، الذي احتفل بإنجازه الرائع بإكماله 100 ترايثلون فئة T100، في 100 يوم متتالٍ، ليُدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول شخص يُحقق هذا الإنجاز الاستثنائي.



انطلق سليماني إلى خط البداية مع المشاركين من الفئات العمرية المختلفة، ليستمتع بالأجواء الرائعة، بعد ثلاثة أشهر من التفاني الدؤوب، قطع خلالها 200 كيلومتر في المياه المفتوحة، و8000 كيلومتر على الدراجة، و1800 كيلومتر سيراً على الأقدام، كل ذلك في إطار جمع التبرعات لمؤسسة الجليلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

وقال سليماني: هذا الاحتفال اليوم، هو الأفضل في حياتي، إنها أفضل طريقة لي للاحتفال مع المجتمع، فبدونهم لما تمكنت من إكمال الـ 100 ترايثلون. إن دعمهم ومشاركتهم وتبرعاتهم، هي ما شجعني على الاستمرار. أود فقط أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق T100 بكامله، على مساندتهم لي من البداية حتى إكمال التحدي، وعلى منحي فرصة الاحتفال مع المجتمع والوجود هنا اليوم.



وجهة مثالية

أشاد سام رينوف الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضي الترياثلون المحترفين، بنجاح الفعاليات، وأكد وجود دبي مجدداً في الروزنامة العالمية لسباقات ترايثلون T100 في العام المقبل، على أن تستضيف المنافسات في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.

وقال رينوف: الأجواء كانت حماسية ورائعة في ميدان، ولقد تنافس أكثر من 8000 رياضي على مدار الأيام الماضية. تتمحور بطولة «تي 100» حول زيارة مواقع مميزة حول العالم، ودبي وجهة مثالية. يشرفنا أن نكون جزءاً من مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية»، ورؤية مستوى مشاركة السكان المحليين هنا، ومدى تقبّلهم لرياضة الترايثلون، أمر رائع بالنسبة لنا. ويسعدنا أن نعلن عودتنا العام المقبل أيضاً.



تأثيره شامل

كان من بين المتسابقين نيك وابنه ريو واتسون، المصاب بحالة كروموسومية نادرة. وعبر الثنائي الأب والابن خط النهاية معاً، مُجسّدين رسالة فريق أنجيل وولف «التأثير الشامل». في الوقت نفسه، حصدت ابنتهما تيا واتسون المركز الأول في فئة الإناث «16-19 عاماً».

قال نيك واتسون: في كل مرة أتسابق فيها مع ريو، أعجز عن التعبير، ليس فقط بفضل ما نحققه معاً، بل بفضل شمولية ريو من جميع من حولنا. سماع هتافات الناس باسمه، والطريقة التي احتضننا بها منظمو سباق T100 من خط البداية، هذا هو معنى الشمولية الحقيقية، لقد جلب لنا هذا الحدث الكثير من السعادة كعائلة.



5000 مشارك

شهد مساء أمس، السبت، تحول ميدان إلى حفل اللياقة البدنية مع السباق الموسيقي، حيث شارك ما يقرب من 5000 مشارك في مسار بطول 5 كيلومترات، تخللته مكبرات صوت، قبل الاحتفال في قرية الموسيقى وحفل خط النهاية، والذي تضمن عروضاً حية لسام ويذرز، وبلاك مورفي، وجيسي لورانس.

من العدائين الجدد إلى عشاق اللياقة البدنية المخضرمين، انطلق المشاركون من جميع الأعمار، على أنغام الموسيقى، على طول مسار تصطف على جانبيه مكبرات الصوت، تبث الموسيقى من البداية إلى النهاية، مثبتين أن اللياقة البدنية والمرح هما المزيج المثالي.