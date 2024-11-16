

اعتمد اتحاد الإمارات لألعاب القوى، مشاركة 274 لاعباً ولاعبة في كأس الإمارات لسباق الطريق الذي يجري اليوم، في مدينة خورفكان.

ويتضمن الحدث منافسات جميع المراحل العمرية للأشبال بنين وبنات تحت 16 سنة لمسافة كيلومترين، والناشئين والناشئات تحت 18 سنة لمسافة 4 كلم، والشباب والشابات تحت 20 سنة لمسافة 6 كلم، والعموم رجال وسيدات، لمسافة 10 كلم.



وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، تعزيز الجهود الداعمة لتطور اللعبة، بالتعاون مع الأندية. وأثنى على التعاون المثمر والإيجابي مع نادي خورفكان الرياضي وبقية الشركاء، لتنظيم البطولة، وتحقيق النجاح المطلوب ضمن فعاليات الموسم الحالي. من جهته أكد خالد مراد، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي مشرف الألعاب الجماعية، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة البطولة، ووضع جميع الترتيبات، لضمان نجاحها وتميزها وتحقيق أهدافها التي تعزز تطور اللعبة في الدولة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى.