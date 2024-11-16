«التحدي» يضم جميع مراكز اللياقة البدنية في دبي

تستمر فعاليات تحدي دبي للياقة التي تساعد على تحقيق هدف ممارسة تمارين اللياقة لمدة 30 دقيقة كل يوم على مدار 30 يوماً، مع مجموعة واسعة من مراكز اللياقة البدنية المجتمعية في جميع أنحاء المدينة، والتي تتيح الوصول إلى الأنشطة التي تناسب جميع مستويات اللياقة - من التدريبات عالية الشدة وجلسات اليوغا الهادئة، إلى الرياضات الجديدة المذهلة مثل سباق قوارب التنين.

وأطلق مجدداً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحدي دبي للياقة لهذا العام ليسهم في تحفيز المشاركة المجتمعية، وتقديم الدعم من أجل رفع مستوى الصحة واللياقة للمشاركين. دعوة مفتوحة لزيارة أقرب مركز مجتمعي برفقة الأصدقاء والعائلات للمشاركة في مجموعة من الأنشطة اليومية المجانية وتمارين مخصصة للتشجيع على تبني نمط حياة أكثر صحة ومتعة.

وتتوفر في دبي مجموعة متنوعة من المراكز المجتمعية لتساعد على بدء رحلة اللياقة. وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يحرص تحدي دبي للياقة على نشر قيم التغيير والحياة الصحية والعناية باللياقة البدنية، فهو ليس مجرد مبادرة رياضية عادية، حيث يشجع المشاركين على مواصلة الاهتمام بلياقتهم البدنية لتصبح عادة يومية لديهم. نهدف إلى تحفيز الجميع على اتباع أسلوب حياة يضمن صحتهم ورفاهيتهم من خلال مراكز اللياقة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة لكي تصبح التمارين والتدريبات عادة يومية لديهم».

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بدورنا، نلتزم في توفير فرص مناسبة تلهم الأفراد والعائلات للاهتمام بصحتهم من خلال مجموعة متنوعة من أنشطة وتدريبات اللياقة البدنية في تحدي دبي للياقة، حيث يتوفر 25 مركزاً مجتمعياً في المناطق الأساسية في جميع أنحاء دبي، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة لتشجيع الجميع لتحقيق هدفهم في ممارسة أنشطة اللياقة لمدة 30 دقيقة».