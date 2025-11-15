الأمريكي بيرسون والسويسرية ديرون بطلا «ترايثلون دبي تي 100»



تُوج الأمريكي مورجان بيرسون بلقب فئة الرجال، والسويسرية جولي ديرون بلقب السيدات في منافسات المحترفين، للسباق الرئيسي لبطولة «ترايثلون دبي تي 100» العالمي، حيث أقيم السباق بمشاركة ألمع نجوم العالم، اليوم السبت، في منافسات قوية امتدت لمسافة 100 كلم، بواقع 2 كلم سباحة، و80 كلم ركوب الدراجات الهوائية، و18 كلم جري.

وانطلق الرياضيون من جميرا 3، حيث أقيمت منافسات السباحة، من ثم ركوب الدراجات التي عبروا خلالها أبرز معالم دبي، قبل وصولهم إلى مضمار ميدان، من ثم الوصول إلى خط النهاية، بينما كان يظهر برج خليفة شامخاً في الأفق.



وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.

وجاء فوز بيرسون بفئة الرجال المحترفين بعد اعتماد منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون نتائج المتسابقين بعد اللفة السابعة تماشياً مع إرشادات الاتحاد الدولي للترايثلون في حالات عدّ اللفات ونظام التوقيت. وعلى صعيد الترتيب العام، حقق الألماني ميكا نودت المركز الثاني، بينما جاء الإيطالي جريجوري بارنابي في المركز الثالث، وتألقت السويسرية جولي ديرون، العائدة من الإصابة، لتحرز المركز الأول في فئة السيدات المحترفات، وحلت بالمركز الثاني البريطانية كيت وو، وبالمركز الثالث البريطانية جيسيكا ليرمونث.



وتعني هذه النتائج أن المنافسة لا تزال مفتوحة على مصراعيها على لقبي بطل موسم «السباق إلى قطر» للرجال والسيدات، وذلك مع إقامة الجولة الختامية في قطر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، وذلك مع تقدم ديرون إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى قطر» بفضل هذا الانتصار في دبي.

ويحصل بطل الموسم على مبلغ 200 ألف دولار أمريكي لكل من الرجال والسيدات، بالإضافة إلى الجوائز المالية المقدمة في بقية الجولات بإجمالي جوائز يتخطى 7 ملايين دولار تقدم للرياضيين على مدار الموسم.

وعلى صعيد المنافسات، قدّمت ديرون، الحائزة الميدالية الفضية الأولمبية، أداءً متميزاً في جميع التخصصات الثلاثة لتحقق فوزها الثاني في منافسات تي 100 هذا الموسم، وقالت: «أنا سعيدة للغاية بالفوز اليوم. كنت سعيدة للغاية بالعودة إلى دبي، لقد استمتعتُ بوقت رائع العام الماضي، وعند وصولي إلى هنا هذا العام كنت مليئة بالطاقة الإيجابية، كانت السباحة صعبة للغاية، وكانت المياه متحركة بعض الشيء، وكانت الرياح قوية على الدراجة أيضاً، لذلك كان عليّ بذل جهد كبير للبقاء في المنافسة».



وعلى الرغم من الضغط الشديد من كيت وو، طوال مرحلة الجري، حافظت ديرون على هدوئها لتضمن الفوز. وأضافت: «شعرتُ أن كيت تلاحقني بشدة في معظم الوقت، لذلك كان عليّ الاستمرار، ومواصلة تقديم أقصى طاقتي حتى خط النهاية».

من جانبها واصلت البريطانية وو أداءها الثابت واللافت بوصولها إلى منصة التتويج مرة أخرى، موسعة صدارتها للبطولة قبل سباق واحد فقط من نهاية الموسم. ومع غياب منافستها الرئيسية لوسي تشارلز-باركلي عن دبي، فإن حصول «وو» على المركز الثاني يعزز موقعها قبل المواجهة الحاسمة في قطر.



وقالت وو: «سعيدة بما قدمته اليوم، أشعر أن أدائي كان جيداً في جميع المراحل الثلاث، كانت المنافسة في دبي رائعة، كانت المناظر رائعة ومذهلة، لقد قدمت لنا دبي عرضاً رائعاً حقاً».

وشهدت منافسات السيدات مشاركة لوتي لوكاس، المقيمة في دبي، التي قدمت أداءً حماسياً لتحتل المركز 14، بعد تلقيها دعوة في اللحظات الأخيرة للمشاركة أمام جمهورها المحلي، وقالت: «كان الأمر صعباً للغاية، كما كان متوقعاً. علمتُ يوم الخميس أنني سأشارك في السباق، في اللحظة الأخيرة جداً، لكن لم يكن لديّ أي أعذار نظراً لسكني في ميدان، لذلك اضطررت للانعطاف بسرعة. كان جميع أصدقائي في صفوف الجماهير ويهتفون باسمي في كل منعطف. لقد شجعني ذلك حقاً على الاستمرار، إنه أمر مذهل».



أما في منافسات الرجال، ورغم الظروف الاستثنائية، فقد أقر بيرسون بأدائه قائلاً: «كنت سعيداً بالفوز، مع أن الخطأ في حساب اللفات، الذي تأثر به بعض الدراجين والعدائين، جعل شعور الفوز الكبير غير معتاد، إذ أخطأ الجميع في العد، لكنني أعتقد أنني قدمت سباقاً قوياً، لذا أنا سعيد بذلك أكثر من أي شيء آخر».

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات، اليوم الأحد، بإقامة سباق الترايثلون للهواة، الذي يشارك فيه أيضاً رياضي التحمل المقيم في دبي، غاني سليماني، الذي سيدخل التاريخ بإكماله سباقه الثلاثي لمسافة T100 للمرة 100 على التوالي، وهو إنجاز باهر سيُدخله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول شخص يحقق هذا.