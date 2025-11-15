خلفان بلهول: آلية جديدة توفر دعماً أكبر لأندية دبي



أكد خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن أندية دبي ستحصل على دعم أكبر في إطار «الخطة الرياضية لدبي 2033» وذلك وفقاً لآلية جديدة تشمل الأندية الحكومية والخاصة وسيتم التركيز على الأولويات الأساسية.

وأضاف بلهول أن الأندية الحكومية تمتلك أولويات مختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بالبنية التحتية، مشيراً إلى أن مجلس دبي الرياضي سيعتمد مؤشرات أداء واضحة لتطوير مسارات العمل داخل الأندية، بما في ذلك تأهيل الكوادر الإدارية، وتعزيز برامج الأكاديميات، واستقطاب المواهب.



وأوضح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الخطة تتضمن تخصيص ميزانيات محددة لكل مرحلة، لافتاً إلى أن حجم الدعم سيكون أكبر مقارنة بالفترات السابقة، وأن التركيز لن يقتصر على الفرق الأولى، بل سيشمل عناصر أساسية مثل الحوكمة والاستثمار في الأكاديميات.



وفيما يتعلق بالأندية الخاصة، أوضح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أن احتياجاتها أقل تعقيداً، وتتركز في توفير الملاعب أو تهيئة الجوانب التشريعية، وأشاد بدورها في دعم كرة القدم في دبي من خلال كوادر فنية وإدارية بارزة، من بينها أندريا بيرلو، وأندريس إنييستا، وميشيل سالغادو.



وتعد الخطة الرياضية لدبي 2033 التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الخميس الماضي، إطاراً استراتيجياً يهدف إلى تطوير القطاع الرياضي في الإمارة ورفع تنافسيته وتعزيز حضور دبي على الخريطة الرياضية العالمية.



وتركز «الخطة الرياضية لدبي 2033» على أربع ركائز رئيسة، تشمل المجتمع، والفعاليات، والأندية، والمواهب، وتهدف إلى بناء منظومة رياضية متكاملة تجمع بين التطوير المجتمعي والتميز التنافسي والإدارة الفاعلة، بما يواكب التطور السريع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التحولات المستقبلية في القطاع الرياضي العالمي، ويُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».