«القوس والسهم» يشارك في مونديال كوريا الجنوبية

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اعتماد مشاركة 6 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم بكوريا الجنوبية 2025، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر المقبل. وتضم القائمة عبدالله حسن المنصوري، «القوس المركب رجال»، وآمنة يوسف العوضي، «القوس المركب سيدات»، وسامية أودنايفا، «القوس المحدب سيدات»، وحسن إبراهيم، وخليفة مصبح الكعبي، وسيب مايتي «القوس المحدب رجال». وأوضح الاتحاد أن المشاركة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية محطة نوعية مهمة في روزنامة المشاركات الدولية، ضمن استراتيجية التطوير، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المنافسة في البطولات العالمية.