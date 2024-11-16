«أبيض» الرجبي يواجه ألمانيا ودياً استعداداً للتصفيات الآسيوية

يخوض منتخبنا الوطني للرجبي فئة (15 لاعباً) اليوم، مباراة ودية دولية أمام منتخب ألمانيا المصنف 32 عالمياً، وأحد أفضل 5 فرق في أوروبا، وذلك على ملعب استاد دبي سيفينز، في إطار استعدادات منتخبنا للتصفيات الآسيوية في يونيو المقبل، والمؤهلة لكأس العالم للرجبي في أستراليا 2027، حيث يستضيف منتخبنا نظيره منتخب هونغ كونغ في الجولة الأولى للتصفيات، ويلعب خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية، والفائز من لقاء ماليزيا مع سيريلانكا.



ووصل المنتخب الألماني مساء الأربعاء الماضي، وتدرب في ملعب المباراة، على مدار يومين بعدما وجه له اتحاد الإمارات للرجبي الدعوة للعب معه خلال فترة المباريات الودية التي حددها الاتحاد الدولي للعبة.



وكان منتخبنا الوطني قد خاض مباراة ودية أمام زيمبابوي بطل أفريقيا والمصنف 28 عالمياً، ضمن خطة إعداد المنتخب، وأكد يوسف شاكر، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني للرجبي، أن اللعب أمام زيمبابوي وألمانيا يعد بروفة قوية مع فرق تشارك في بطولات العالم، ولها اسم كبير ومستوى لاعبيها عالٍ للغاية، وقال: «لا ننظر إلى النتيجة والفوز، بقدر الاستفادة من هذه المنتخبات الكبيرة، وإن كان الجهاز الفني للمنتخب دائماً ما يزرع ثقافة الفوز لدى اللاعبين مهما كان المنتخب الذي نلتقيه».



وأضاف: «مثل هذه المباريات تكشف لنا مكاننا بين المنتخبات قبل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم».