إطلاق برنامج «مسار البطل الرياضي» لدعم جيل جديد من الرياضيين في الإمارات



أطلقت «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية» برنامج «مسار البطل الرياضي»، في فعالية خاصة أقيمت بمقر وزارة الرياضة في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية؛ وسعادة نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة؛ وصفا تريم، المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي؛ وعدد من فرق العمل بالوزارة وممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية ووسائل الإعلام. كما شارك في الفعالية ثلاث من المواهب الصاعدة الذين تم اختيارهم ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، وهم: ريان ملحان «الريشة الطائرة»، وحسين شوقي «السباحة»، وماكسيميليان هون «الترايثلون».



ويهدف البرنامج إلى تبني المواهب الرياضية الواعدة في مختلف إمارات الدولة، وتمكينها من بلوغ مستويات الأداء التنافسي العالي، عبر منظومة دعم متكاملة تشمل برامج تدريبية متخصصة، ومعسكرات داخلية وخارجية، وإشرافاً فنياً وإدارياً احترافياً، لتأهيل الرياضيين لمرحلة النخبة والاحتراف الرياضي العالمي.

ويأتي هذا البرنامج كثمرة للجهود المتكاملة التي تقودها وزارة الرياضة لخلق منظومة رياضية متكاملة قادرة على المنافسة في مختلف المحافل الرياضية، وذلك عبر دعم وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة في رعاية وتنمية المواهب الرياضية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية وكافة مكونات القطاع الرياضي الوطني، بهدف تمكين الرياضيين من تحقيق تطور نوعي يؤهلهم للانضمام إلى برامج النخبة مستقبلاً.



وخلال الحفل، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن إطلاق برنامج «مسار البطل الرياضي» يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة احترافية مستدامة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من أفضل الخبراء العالميين في المجال الرياضي.



وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: البرنامج يجسد التزامنا الراسخ بدعم الرياضيين في دولة الإمارات، وتمكينهم من الوصول إلى أعلى المستويات التنافسية، حيث إن هذه المبادرة لا تقتصر على اكتشاف الموهبة فحسب، بل تشمل رحلة تطوير متكاملة ومساراً وطنياً متصلاً من القاعدة إلى القمة، حيث تبدأ من التدريب، والتأهيل، والتخطيط طويل المدى، وصولاً إلى مرحلة النخبة والمستوى العالي لإعداد أبطالنا لتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي تهدف إلى تأهل أكثر من 30 رياضياً من أبطال الإمارات إلى أولمبياد بريسبان 2032». وثمن سعادته دور كل من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس والاتحادات والأندية الرياضية، وكذلك الأكاديميات الخاصة في دعم مسيرة اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها.



من جانبها، أكدت صفا تريم أهمية الشراكة بين اللجنتين في رسم مستقبل الرياضيين بالدولة، وأن برنامج «مسار البطل الرياضي» يشكل حلقة محورية في منظومة تطوير الرياضيين، إذ يمهد الطريق أمامهم للانتقال من مرحلة رعاية المواهب إلى مرحلة النخبة، وأن هذا التكامل بين اللجنتين يضمن توجيه الدعم والموارد نحو الرياضيين الذين يمتلكون الإمكانيات الحقيقية للتميز والتمثيل المشرف للدولة في المحافل العالمية والأولمبية.

جاءت مشاركة اللاعبين الثلاثة ضمن المرحلة الأولى من برنامج «مسار البطل الرياضي» تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث قدم كل من ريان ملحان، وحسين شوقي، أداء متميزاً في بطولة «آسياد الشباب»، التي أقيمت مؤخراً في البحرين، وتمكنوا من الوصول إلى منصات التتويج، ليؤكدوا كفاءة الرياضيين في مختلف إمارات الدولة، وقدرتهم على المنافسة القارية.



ويعد برنامج «مسار البطل الرياضي» إحدى المبادرات الوطنية المنبثقة عن لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية التي أنشئت عام 2021 لتكون الجسر الذي يربط مواهب الإمارات الرياضية بعالم الاحتراف، عبر منظومة دعم شاملة تسعى إلى إبراز طاقات الدولة وترسيخ مكانتها الرياضية إقليمياً وعالمياً.

أما لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، فتعد إحدى المبادرات الوطنية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتعمل على تقديم الدعم الشامل لرياضيي النخبة والاتحادات الرياضية، عبر برامج تدريبية ومعسكرات مكثفة استعداداً للاستحقاقات الدولية والأولمبية، بما يسهم في زيادة عدد رياضيي دولة الإمارات المؤهلين للألعاب الأولمبية.