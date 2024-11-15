روضة السركال بطلة العرب في الشطرنج

أحرزت روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لقب بطلة العرب وفازت بلقب أستاذة دولية كبيرة وهو اللقب الأول في تاريخ شطرنج الإمارات على مستوى السيدات وسجلت اسمها ضمن المشاركين بكأس العالم للشطرنج المقبلة.

وحصدت السركال بذلك الميدالية الثالثة لها في البطولة بعد فوزها بفضية الخاطف وبرونزية السريع لترفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات ملونة منها ذهبية وفضية الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن في الخاطف والسريع وبرونزية عنود عيسى في الشطرنج الخاطف.

ونجحت “ روضة ” في حسم المركز الأول لبطولة الشطرنج الكلاسيكي قبل النهاية بجولة بعد فوزها مساء أمس على المصرية جوي روماني في الجولة الثامنة لترفع رصيدها إلى 7.5 نقطة وتحسم اللقب قبل الجولة التاسعة والأخيرة في البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وتقدمت اللاعبة الإماراتية عنود عيسى للمركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزها على السورية منار خليل متساوية مع المصرية شاهندة وفا التي فازت على الفلسطينية إيمان صوان ويتساوى في المركز الثالث 4 لاعبات برصيد 5 نقاط هن المصرية جوي روماني واللاعبة الإماراتية مريم عيسى والجزائرية لينا نصر والسورية رولا محمود.

وحسم الجزائري بلال بلحسن لقب بطولة الرجال قبل النهاية بجولة بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط بالفوز على المصري ديفيد جورج في الجولة الثامنة وترك خلفه 8 لاعبين برصيد 5.5 نقطة يتنافسون على الميداليتين الفضية والبرونزية من بينهم اللاعب الإماراتي عمران الحوسني و5 لاعبين مصريين هم محب أمير وأدهم فوزي وديفيد جورج ومحمد عزت وحامد وفا إضافة إلى السوري مازن فندي والعراقي أكار صالح.

ووجه عبدالله مراد المازمي مدير البطولة الشكر إلى جميع فرق العمل واللجان العاملة والتي قدمت بطولة استثنائية وحرصت على الخروج بالبطولة بالشكل المبهر وهنأ أسرة الشطرنج الإماراتي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بمناسبة فوز روضة السركال بلقب أستاذة دولية كبيرة وهو أول لقب في تاريخ الإمارات بعد فوزها باللقب العربي.

شملت البطولة 3 مسابقات في الخاطف والسريع والكلاسيكي ويؤكد تنوع الأبطال قوة الشطرنج العربي وتساوي الحظوظ بين جميع اللاعبين واللاعبات إلى جانب المكاسب الفنية الأخرى ومنها أن البطل سيشارك في كأس العالم للشطرنج ويحصل على لقب أستاذ دولي كبير وأيضا الأمر نفسه بالنسبة للسيدات على مستوى بطولة الشطرنج الكلاسيكي علاوة على مكاسب احتكاك اللاعبين وزيادة خبرتهم مع مدارس مختلفة ومستويات عالية إلى جانب النقاط التصنيفية التي يحصل عليها اللاعب كونها بطولة معتمدة دوليا إضافة إلى الدعوة التي وجهها الاتحاد الكويتي للشطرنج لاستضافة أبطال هذه النسخة في مهرجان الكويت الدولي للشطرنج يناير المقبل.