«إسعاد المجتمع» بشرطة دبي يشارك في فعاليات مركز «القافلة الرياضية»



شهد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، بحضور العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الفعاليات الرياضية المقامة في مركز القافلة الرياضية في دبي فيستيفال سيتي، التابع لمجلس الرياضيين في شرطة دبي.

وشارك اللواء علي غانم بحضور موظفي قطاع إسعاد المجتمع في الفعاليات الرياضية التي تم تنظيمها في المركز الذي يعتبر أحد مراكز اللياقة الرئيسية المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30*30، الذي ينظم فعاليات رياضية متنوعة إلى 19 من نوفمبر الجاري.

وتجول اللواء علي غانم في أورقة المركز، واطلع على محتوياته التي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، مشيداً بجهود مجلس الرياضيين في شرطة دبي في تنظيم فعاليات القافلة الرياضية التي تتزامن مع الفعاليات الرياضية المصاحبة للدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة.

وأكدت الدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أن مركز «القافلة الرياضية» يعتبر أحد مراكز اللياقة الرئيسية المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30*30، وهو عبارة عن مركز لياقة بدنية يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك 10 بطولات ومنافسات مختلفة، تتيح لجميع أفراد المجتمع الانخراط في عالم اللياقة البدنية والصحة والعافية.

وبينت أنه يشارك في المركز أكثر من 30 أكاديمية واتحاداً رياضياً، وأكثر من 30 مؤسسة تعمل في القطاع الطبي والصحي، لتعزيز الوعي بالصحة وأهمية الرياضة واللياقة البدنية، بأسلوب تفاعلي وترفيهي مبتكر.

وتابعت: «يتميز هذا المركز بكونه مصمماً ليتيح مشاركة جميع محبي النشاط والمهتمين بصحتهم من مختلف الأعمار، كما جرى تجهيز مسرح ضخم لتقديم عروض اللياقة البدنية الإرشادية، إلى جانب ساحة طعام، ما يجعله مثالياً للعائلات لقضاء يوم ممتع وحيوي معاً».