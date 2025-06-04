«الرياضات الإلكترونية» يبحث التعاون مع 3 اتحادات أوروبية



استقبل اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية بمقره في إمارة الشارقة، وفداً دولياً، ضم كلاً من رئيس اتحاد مونتينيغرو للرياضات الإلكترونية، ورئيس اتحاد البوسنة والهرسك، إلى جانب عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني، وذلك بحضور سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد علاقات التعاون الدولي، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية بين الاتحادات، واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية في مجال تطوير الرياضات الإلكترونية، لا سيما في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو اعتماد مفهوم «الفيجيتال» (Phygital)، الذي يدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي في تنظيم البطولات والتجارب الرياضية.

شهد اللقاء مناقشات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير، وتنظيم الفعاليات الدولية المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات التقنية في البنية التحتية الرقمية، وبحث إمكانية تبني نموذج الفيجيتال أحد أسس التعاون المشترك في تنظيم البطولات الإقليمية والدولية.

من جهته رحب الأمين العام، سعيد علي الطاهر، بالوفود الزائرة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للرياضات الإلكترونية. وأضاف: «نعمل في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على بناء منظومة احترافية متكاملة، تواكب التطورات العالمية، وتعزز من جاهزيتنا لاعتماد النماذج الحديثة مثل الفيجيتال، الذي نراه مستقبل البطولات التفاعلية».

بدورهم أعرب رؤساء الاتحادات الزائرة عن إعجابهم بالمستوى التنظيمي والتقني، الذي وصل إليه الاتحاد الإماراتي، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم تطلعات اللاعبين والكوادر الفنية على مستوى العالم.

تعد هذه الزيارة خطوة إضافية في مسيرة اتحاد الإمارات نحو الريادة الإقليمية في مجال الرياضات الإلكترونية، من خلال بناء شبكة شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار والانفتاح العالمي.