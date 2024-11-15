12 متزلجاً في مبادرة المواهب الوطنية احتفالاً بعيد الاتحاد

أطلقت أكاديمية متزلجي الإمارات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، مبادرة «المواهب الوطنية للتزلج»، بهدف اكتشاف وتعزيز المواهب الوطنية في عالم التزلج، حيث تتجسد فكرة المبادرة في تنظيم رحلة مغامرة عالمية بدعم من ماكدونالدز الإمارات، إلى إحدى القمم الثلجية بمنطقة فالتو رانس الفرنسية التي يزيد ارتفاعها على 3000 متر عن سطح البحر بمشاركة 12 متزلجاً من أبناء وبنات الإمارات، من أجل رفع علم الإمارات احتفالاً بعيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر.

وتم الإعلان عن المبادرة في مؤتمر صحافي أقيم بمقر الهيئة العامة للرياضة يوم أمس بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وإبراهيم علي خادم شريك ومؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات، ووليد فقيه الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات، وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

إشادة

وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بالمبادرة كونها تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في دعم المواهب سواء في رياضة التزلج أو غيرها من الرياضات الأخرى، مشيراً إلى أنه رغم أن طبيعة الإمارات الجغرافية مختلفة عن مناخ الرياضات الشتوية، إلا أن الإمارات تملك مواهب شابة تملك العزيمة والإرادة والطموح في هذا المجال.

وأضاف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم لـ«البيان»، إن الهيئة العامة للرياضة تحرص دائماً على تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص بما يخدم رياضة الإمارات في شتى الألعاب والمجالات كما يتطلعون إلى توسيع آفاق التعاون في المستقبل بما يتماشى مع دعم برنامج المواهب، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من المحاور الرئيسية لرياضة الإمارات والهيئة على وجه الخصوص.

بيئة تدريبية

من جانبه، أكد محمد خادم، مدير ومؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات، أن المبادرة تهدف إلى استكشاف مواهب التزلج الإماراتية وتوفير بيئة تدريبية مشجعة لهؤلاء الأبطال بعد تجاوز التدريبات في سكي دبي، حيث يتطلب منهم ذلك خوض عدد من التدريبات والاستعداد لتمثيل الدولة في مثل هذه المحافل بأعلى مستوى من الجاهزية.

وأضاف، إن إطلاق هذا البرنامج بالتزامن مع عيد الاتحاد يأتي بشكل مدروس لإبراز التطلعات الوطنية، وبما يؤكد على هذا الدور المحوري في تبني المواهب الوطنية في الرياضات المختلفة، مشيراً إلى أن الفريق المشارك تم اختياره بعناية وتلقى تدريبات مكثفة لخوض هذه المغامرة التي تمثل إنجازاً رياضياً وثقافياً، وتعكس روح التحدي والإبداع لدى الشباب الإماراتي.

مبادرة وطنية

وقال إبراهيم علي خادم، شريك ومؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات، إن رحلة رفع العلم السنوية تم تطويرها لتكون مبادرة وطنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم الإعداد للرحلة قبل أكثر من 6 أشهر من بينها إخضاع المؤهلين للرحلة لتدريبات مكثفة، مشيراً إلى أن الرحلة الأولى انطلقت عام 2013 وتتطلب المهمة الجاهزية البدنية والفنية لإتقان عملية المناورة على ارتفاعات شاهقة. ولفت بن خادم إلى أن الرحلة تضم مجموعة من شباب وبنات الإمارات وسيتم تقييم المجموعات الراغبة بالالتحاق في المهمات المقبلة عبر التزلج في سكي دبي، موضحاً أن هذه المواهب يتم استقطابها بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد وليد فقيه الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات، التزام الشركة بدعم فريق «متزلجي الإمارات» في رحلتهم الملهمة.