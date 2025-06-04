غريبنيف يتمسك بصدارة دبي المفتوحة للشطرنج

حقق الروسي ألكسي غريبنيف فوزاً ثميناً في الجولة السابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج على حساب الهندي روهيث كريشنا، أحد أبرز منافسيه المباشرين على اللقب، ليحكم بذلك قبضته على الصدارة قبل جولتين من ختام البطولة المقامة حالياً في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 182 لاعباً من 37 دولة.

وسجلت الجولة السابعة التي شكلت منعطفاً جديداً في السباق نحو اللقب، المزيد من النتائج مثيرة، أبرزها السقوط المدوي للأستاذ الدولي الكبير الهندي، نيهال سيرين، المصنف الأول في البطولة بعد خسارة مفاجئة على يد زمليانسكي، ليتأخر بذلك إلى المركز التاسع بـ4.5 نقاط، ويفقد آماله بالمنافسة على المركز الأول وسط هذا الصراع القوي، وتلقى الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني، محمد مرادلي، حامل اللقب المصير نفسه بخسارته من سينا موفاهد، ليتراجع بدوره إلى المركز 24 برصيد 4 نقاط، ويفقد حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

وبنهاية الجولة السابعة تربع غريبنيف وحيداً في صدارة الفئة «أ»، بـ6 نقاط، وخلفه الثنائي زمليانسكي وموفاهد بـ5.5 نقاط في المركز الثاني، وحل 5 لاعبين في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المتصدر هم: الهندي روهيث كريشنا، ومواطنه سوبرامانيام بهاراث، الأرميني شانت سارغسيان، الإسرائيلي ايدو غورشتاين، والاسباني آلان بيشوت.

فرصة أخرى

ويحظى غريبنيف بفرصة أخرى لإبعاد أحد منافسيه عن اللقب، وهو سينا موفاهد عندما يلتقيان في الجولة الثامنة، فيما يلتقي على الطاولة الثانية زمليناسكي مع سارغسيان، ويلتقي الإسباني آلان بيشوت مع روهيث كريشنا، وبهاراث مع غورشتاين.

أما على صعيد الفئة «ب» فحافظ أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار على تربعه في صدارة البطولة بنهاية الجولة السابعة برصيد 6.5 بعد تعادله للمرة الأولى، بعد ستة انتصارات على الطاولة الأولى مع الدولي السيريلانكي بيساندو، الذي حل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ليتقاسم الوصافة بنهاية الجولة مع الدولي الهندي، ألنكار فندان، الذي حقق فوزه على الطاولة الثانية أمام الأرميني دافيت باغديرسان.

وفي الجولة الثامنة يلتقي نيكوكار مع الهندي مريداف صاحب المركز الثالث بـ 5.5 نقاط، وفي حال الفوز سيحسم نيكوكار التتوريج باللقب، في الوقت الذي يلتقي ملاحقاه بيساندو وألنكار وجهاً لوجه على الطاولة الثانية، ولكليهما 6 نقاط، أما على الطاولة الثالثة فيلتقي الأرميني مانوكيان سارغيس والصيني يانغ جي، ولكل منهما 5.5 نقاط من 7 جولات.

وتقدم بطولة دبي المفتوحة للشطرنج جوائز مالية قدرها 52000 دولار، تُمنح للفائزين في كلتا الفئتين، الفئة «أ»، التي يتنافس عليها اللاعبون الحاصلون على تصنيف أعلى من 2300، يبلغ إجمالي جوائزها 39500 دولار، ويحصل البطل على 12000 دولار، بينما الفئة «ب»، المفتوحة للاعبين الحاصلين على تصنيف أقل من 2300، تقدم جوائز إجمالية قدرها 12500 دولار، ويحصل البطل على 2000 دولار.

كما سيتم توزيع جوائز خاصة على أفضل اللاعبين في فئات التصنيف، وغير المصنفين، والشباب، والسيدات، ولاعبي الإمارات، ويقود الحكم الدولي الإماراتي ماجد العبدولي فريق تحكيم البطولة، التي تحظى بأهمية كبرى على الساحة الشطرنجية الدولية.