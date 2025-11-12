الهند تفوز باستضافة كأس العالم للسنوكر في 2026

فازت الهند بحق استضافة بطولة كأس العالم للسنوكر في عام 2026 تزامنا مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الهندي للعبة.

وانعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسنوكر اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد القطري للعبة على هامش بطولة العالم للسنوكر التي تحتضنها الدوحة حاليا، وبمشاركة ممثلي 31 دولة، وتقرر خلالها إسناد استضافة بطولة كأس العالم 2026 إلى الهند.

كما اعتمد الاتحاد الدولي للسنوكر تزكية البولندية فيكتوريا يدروسزيك لتولي منصب مديرة الفعاليات بالاتحاد ، وذلك ضمن جهود تعزيز الكفاءة والتنوع في إدارة أنشطة الاتحاد.

وعبر مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، الذي ترأس اجتماعات الجمعية العمومية، عن تقديره لدولة قطر على استضافتها المتميزة للجمعية العمومية والجولات العالمية للسنوكر، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدوحة لمسيرة الاتحاد الدولي في تطوير رياضة السنوكر.

ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) عن الخيارين قوله "إن استضافة الدوحة لهذا الحدث العالمي تؤكد مكانة قطر الريادية في تنظيم البطولات والاجتماعات الدولية، منوها بجهود الاتحاد القطري لألعاب البليارد في التنظيم المميز والمستوى الراقي لبطولة العالم المقامة حاليا، والذي يعكس صورة قطر كوجهة رياضية".

وأضاف "الدوحة باتت محطة دائمة لاجتماعات الاتحاد الدولي، ومركزا لتوحيد الرؤى حول مستقبل رياضتي السنوكر والبليارد".