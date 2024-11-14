روضة السركال تقترب من حسم لقب «عربية الشطرنج»

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة، ويشهد حفل ختام البطولة تتويج الفائزين والفائزات في الشطرنج الخاطف والسريع والكلاسيكي، والإعلان عن البطل الذي سيشارك في كأس العالم، ويحصل على لقب أستاذ دولي كبير طبقاً لنظام البطولة.

ويسبق حفل الختام إقامة الجولة التاسعة والأخيرة من بطولة الشطرنج الكلاسيكي، والتي اختتمت جولتها السابعة، حيث افتتح الجولة على الطاولة الأولى عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، في حضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

ونجحت روضة السركال، لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في الحفاظ على صدارة فئة السيدات، بعد الجولة السابعة بالفوز على السورية منار خليل، لترفع رصيدها إلى 6.5 نقاط، وتقترب من حسم لقب البطولة بعدما وسعت الفارق إلى 1.5 نقطة عن الوصافة، وجاءت في الوصافة 3 لاعبات برصيد 5 نقاط، هن المصرية شاهندة وفا، بعد خسارتها أمام لاعبتنا عنود عيسى، التي دخلت في الوصافة، والمصرية جوي روماني، التي فازت على لاعبتنا مريم عيسى، وتساوت 3 لاعبات برصيد 4.5 نقاط هن: السورية منار خليل، والفلسطينية إيمان صوان، والعراقية سارة مسعود.

وتلتقي روضة مع المصرية جوي روماني في الجولة الثامنة وقبل الأخيرة في موقعة صعبة، وفي حالة فوز روضة ستحسم اللقب قبل النهاية بجولة، فيما تلتقي شاهندة وفا مع الفلسطينية إيمان صوان، وعنود عيسى مع منار خليل، ومريم عيسى مع السعودية داليا السميري.

وحافظ الجزائري بلال بالحسن على صدارة فئة الرجال برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع لاعبنا عمران الحوسني، وجاء المصري ديفيد جورج في الوصافة برصيد 5.5 نقاط، بعد فوزه على مواطنه محب أمير، ويلتقي بلال وجورج على الطاولة الأولى بالجولة الثامنة وقبل الأخيرة، وفي حالة فوز ديفيد جورج سيتأجل الحسم إلى الجولة التاسعة والأخيرة، بينما فوز بلال بلحسن سيكون قد حسم اللقب لمصلحته.

وتساوى 6 لاعبين برصيد 5 نقاط، منهم 4 لاعبين مصريين، هم: محب أمير، وأدهم فوزي، ومحمد عزت، وحامد وفا، ثم السوري مازن فندي، ولاعبنا عمران الحوسني.