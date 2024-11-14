دوري الطائرة للموسم الجديد ينطلق اليوم



تنطلق المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للدوري العام للكرة الطائرة للرجال في السابعة من مساء اليوم، بمشاركة 9 أندية، بعد عودة الوحدة للتنافس في المسابقة، التي تنتهي يوم 11 مارس 2025، وتخوض تلك الأندية 96 مباراة، بقيادة 6 مدربين جدد، و3 مدربين فقط من الموسم الماضي، وتتوزع المواجهات على 24 أسبوعاً، ويشهد كل أسبوع 4 مباريات بداية من الجولة الأولى، منها مواجهتان من العيار الثقيل بين بني ياس وضيفه الجزيرة حامل اللقب، والعين مع الوصل، كما يلتقي الوحدة مع عجمان، والنصر مع حتا، ويحصل شباب الأهلي على راحة في الجولة الافتتاحية.

وتقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب دورة «البلاي أوف» على درع الدوري، خلال الفترة من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025، حيث يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الرابع، وفريق المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث، في مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وفي حال تبادل الفوز بين كل طرفي مباراة، تقام مباراة ثالثة حاسمة، ويتأهل الفائزان إلى الدور النهائي، الذي يقام بنفس الطريقة، مع إمكانية تعديل مواعيد بعض مباريات المسابقة لظروف المشاركة في البطولة العربية من 14 إلى 26 يناير 2025، وبطولتي غرب آسيا 2025، وند الشبا في مارس 2025.

تغييرات

وتشهد نسخة موسم 2024-2025 من الدوري العام للكرة الطائرة رجال بقاء 3 مدربين فقط في البقاء في منصبهما، وهم: البرازيلي ماركوس ديملوا مع الجزيرة، والصربي ساسا مع عجمان، والتونسي زياد لرقش مع النصر، أما بقية الأندية فيقودها مدربون جدد، وهم المصري رجب قطب مع العين، بعدما كان يقوم بمهام إحصائي الفريق، ومواطنه نور الدين عبد الوهاب مع الوحدة، والذي كان مدرباً في المراحل السنية بالنادي، والتونسي رياض بن عمر مع بني ياس، والصربيان بوغان زانيتي مع شباب الأهلي، وبافنيكو مع حتا، والجزائري كريم برناوي، الذي عاد لقيادة الوصل مدرباً بعدما سبق ومثل الفريق لاعباً.

وبالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين فلا تزال الصورة غير واضحة لدى العديد من الأندية، وفي مقدمتها العين الذي لا يوجد لديه حتى الآن لاعبون أجانب أو مقيمون، والوصل لديه البرازيلي كايو من الموسم الماضي، ولم يتضح موقف لاعبيه المقيمين، بينما يضم بني ياس المحترفين الألباني أنطون سابارينا، والألماني إيغور، والمقيمين السلوفيني جان بولك، والأرجنتيني نيكولاس، والجزيرة لديه المحترف البرازيلي فيرناندو، والمقيمون الروسي اليكس، والكندي بيرون، والكولومبي رونالدو.

في حين لدى عجمان لديه المحترف الفنزويلي مكسيمو، والمقيمان البولندي نكيدوين، والصربي عارفان، والوحدة المصري المقيم صالح فتحي، وشباب الأهلي لديه المقيمون السيريلانكي طاروشا، التشيكي آدم، الصربي لازار، الروسي دينيس، والتونسي غازي بن بشير، والنصر لديه المحترفان الروسي مكسيم، والجزائري سفيان الحوسني، والمقيمان الكاميروني سيدريك، والبرازيلي تيري، وحتا لديه المقيمون الألماني تيم كروز، الكوبي لازاروديل، الأسترالي لوكس سيمنر، البولندي باروتوز، والفنزويلي خوسيه مانويل.