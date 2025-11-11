200 لاعب ولاعبة في مهرجان «خريف الشارقة 2025» لأصحاب الهمم



برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، استضاف نادي الثقة للمعاقين بالشارقة فعاليات مهرجان «خريف الشارقة الرياضي - الثقة 2025»، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم، وجاء تنظيم المهرجان ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز الدمج المجتمعي والرياضي لأصحاب الهمم، وترسيخ قيم الرياضة الموحدة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم.



وشهد المهرجان مشاركة رياضيين من نادي الثقة للمعاقين، نادي خورفكان للمعاقين، ومراكز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في تجربة رياضية موحدة هدفت إلى تعزيز روح الفريق الواحد وتأكيد أن الرياضة منصة جامعة للجميع، بغض النظر عن القدرات أو التحديات. تضمن المهرجان مجموعة من المنافسات الموحدة، شملت ماراثون الجري المشي الموحد، مسابقة كرة السلة الثلاثية، مسابقة كرة القدم الخماسية، مسابقة رياضة البوتشي، ومهارات اللياقة البدنية.