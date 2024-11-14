5 بطولات جولف دولية في الإمارات في جولة دي بي ورلد 2025

أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف، أن الإمارات تتصدر روزنامة موسم 2025، مع احتضانها 5 بطولات دولية، منها 3 من فئة النخبة لسلسلة رولكس، علاوة على استمرار إقامة التصفيات الختامية في أبوظبي ودبي للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققته هذا النظام الجديد للمنافسات.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي عقدت اليوم، في نادي عقارات جميرا للجولف بحضور، أكرم سكيك مدير عام اتحاد الإمارات للجولف، ونواف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمحطات الحاويات، موانئ دبي العالمية، وريناد حلاسة رئيسة مبيعات الشراكات التجارية في جولة دي بي ورلد.وأكد مسؤولو الجولة أن الإمارات ستحتضن 3 بطولات ضمن "السلسلة الدولية"، وهي بطولة "تيم كاب" التي تقام في منتجع أبوظبي للجولف خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2025، ثم بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" التي تقام في نادي الإمارات للجولف بدبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025، وتعد واحدة من بطولات النخبة لسلسة رولكس، ثم بطولة "رأس الخيمة" التي تقام في نادي الحمرا للجولف خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير 2025.

كما تحتضن الدولة، التصفيات الختامية التي تضم بطولتين، وكلتاهما ضمن فئة النخبة لسلسلة رولكس، وهما "بطولة أبوظبي" التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، وبطولة "دي بي ورلد" التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.

يذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن روزنامة جولة التحدي، الجولة المؤهلة لجولة دي بي ورلد، والتي تشهد إقامة بطولتين في الإمارات، وهو ما يعني أن تستضيف الإمارات 7 بطولات دولية إجمالا للجولف.وعلى صعيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تضم روزنامة موسم 2025، إقامة 7 بطولات في جولة دي بي ورلد، ويصل العدد إلى 9 بطولات مع بطولتي التحدي المتوقع إقامتهما في الإمارات.

وسيتواصل خلال الموسم المقبل رفع جولة دي بي ورلد شعار "السباق إلى دبي" لتصنيف البطل، على أن يشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة، ويتم تقسيمها وفق 7 سلاسل رئيسة، وهي السلسلة الافتتاحية التي تقام في أستراليا وجنوب أفريقيا، والسلسلة الدولية التي تضم بطولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسلسلة الآسيوية، والسلسلة الأوروبية، والسلسلة الختامية، وسلسلة باك 9، وأخيرا التصفيات الختامية في أبوظبي ودبي.