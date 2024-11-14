دبي تستضيف نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 لأول مرة في العالم

تتجه أنظار العالم إلى دبي لمتابعة نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها دبي لأول مرة في العالم يومي السبت والأحد 16 و17 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي يتقدمهم نخبة أبطال الترايثلون في العالم يتنافسون على لقب الحدث العالمي الجديد الذي يقام بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه كل من سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسام رينوف الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة رياضيي الترايثلون المحترفين، وكريس جيميل رئيس التسويق والتجارة في الاتحاد الدولي للترايثلون، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما تحدث فيه أبطال الترايثلون الأولمبيين ومتصدري البطولة الأمريكية تايلور نيب الحائزة على الميدالية الأولمبية والمصنفة الأولى في فئة T100 للمحترفين سيدات، والبطل الأولمبي والمصنف الأول في فئة T100 للمحترفين رجال، مارتن فان ريل من بلجيكا، والإماراتيين هناء النابلسي وخليفة الدرمكي، ممثلين عن فريق الإمارات، بهدف تسليط الضوء على السباق الحاسم للموسم.

كانت البطولة العالمية للترايثلون تي 100 قد شهدت رحلة مثيرة حتى الآن، حيث شهدت مشاركة أفضل 40 رياضي ترايثلون من جميع أنحاء العالم للتنافس في سبع مدن مذهلة في جميع أنحاء العالم هي: ميامي، وسنغافورة، وسان فرانسيسكو، ولندن، وإبيزا، ولاس فيغاس.

ومع الوصول إلى ذروة المنافسات ضمن جدول بطولة ترايثلون تي 100 في دبي، ستكون الأجواء حماسية للغاية في السباق الختامي يوم السبت 16 نوفمبر (للسيدات) حيث يكون سباق السرعة، والأحد 17 نوفمبر (للرجال) حيث يتنافس المشاركين في سباق 100 كيلومتر الذي يبدأ من شاطئ شروق الشمس وصولًا إلى ميدان، وتبدأ منافسات الهواة في الساعة 6:30 صباحًا فيما تبدأ منافسات المحترفين في الساعة 1:30 ظهراً.

وفي تعليق له، قبل الحدث الرياضي الكبير الذي تستضيفه دبي، قال سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يسرنا استضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون تي 100 التي تقام لأول مرة ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم، هذه البطولة تجمع نخبة الرياضيين الأولمبيين وأبطال العالم، ليعيشوا أفضل تجربة لهم في المحطة الختامية التي يتم فيها تتويج الأبطال بدبي، دبي أصبحت مركزًا عالميًا لرياضة الترايثلون حيث يتم سنويًا تنظيم سباقات للرجال والسيدات والمحترفين والهواة، مع توفر كل عوامل النجاح لها من بنية تحتية وخبرات وطنية قادرة على تنظيم أكبر البطولات الدولية، تحفل أجندتنا السنوية بالعديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، حيث نحرص دائمًا على دعم التنوع في تنظيم الفعاليات، لتوفير الفرصة لجميع أفراد المجتمع من الرياضيين والهواة على ممارسة ومتابعة مختلف الرياضات، لترسيخ نمط الحياة الصحي النشط، وتعزيز جودة الحياة في دبي.

وأضاف حارب: "نسعى من خلال استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية، إلى توسيع مشاركة شبابنا في البطولات الدولية وزيادة احتكاكهم بالرياضيين الدوليين، لاكتساب المزيد من الخبرة وتطوير مهاراتهم، يحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية والاتحادات والرعاة لتنظيم بطولات رياضية دولية من الدرجة الأولى مثل T100، بما يوفر الفرصة لمختلف الرياضيين لمشاركة في الحدث ولزوار المدينة الفرصة للاستمتاع بأجواء جميلة والعودة بذكريات رائعة".

وفي حديثه عن أهمية هذه الفعاليات، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تعزز مشاركة نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي100 في دبي مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرياضة، وبالأخص بعد إقامة هذا الحدث الرائد في العديد من الوجهات الشهيرة المختلفة حول العالم مثل ميامي وسنغافورة من قبل.

وتتماشى هذه البطولة، التي تقام خلال تحدي دبي للياقة 2024، مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي ترتسخ حول تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً.

كما تعزز إقامة نهائي البطولة أجندة دبي للفعاليات المهمة والمميزة، وتلهم مجتمعنا لتبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع إنشاء بيئة شاملة تشجع الجميع على المشاركة والاهتمام باللياقة البدنية".

كما تحدث سام رينوف وسام رينوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة رياضيي الترايثلون المحترفين بحماس حول الإمكانات العالمية التي تتميز بها دبي لاستضافة منافسات مثل نهائيات بطولة العالم تي 100، فضلاً عما ينتظر الجمهور خلال عطلة الأسبوع التي يقام فيها الحدث، حيث قال: "لقد كان طموحنا على الدوام يتمثل في تتويج أبطالنا العالميين في سباق مذهل في موقع مميز. ونظراً للاهتمام الهائل الذي شهدناه في دبي من مجتمع الترايثلون على المستويين المحلي والدولي، فإننا نعلم أن المدينة ستضمن لنهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 الختام الذي تستحقه".

وأضاف: "ستكون دبي أكبر حدث نشهده هذا العام، حيث من المقرر أن يتنافس الآلاف من المشاركين في سباقات الترايثلون والسباق الموسيقي لمسافة 5 كيلومتر. إن الجمع بين هذه الأحداث مع الأجواء المرافقة والموقع المذهل في مضمار ميدان وأفق دبي يعني أننا سنختتم النسخة الأولى من البطولة بحدث مهيب".

"بفضل الرياضيين النخبة الحاضرين معنا في المؤتمر – متصدري الفئات تايلور نيب ومارتن فان ريل - إلى جانب بقية زملائهم المشاركين في المنافسات، سنتمكن من مشاهدة هذه البطولة الحاسمة والنموذجية في رياضة الترايثلون يوم 17 نوفمبر.

وفي تعليقهم حول نهائيات البطولة، قدم الرياضيون الأولمبيون الفائزون بالألقاب تفاصيل إضافية قبل انطلاق السباق، حيث قالت نيب: "لقد قلت بعد الفوز في لاس فيجاس أن الأمر لا يتطلب سوى خطوة واحدة في كل مرة. أنا ممتنة لوجودي في دبي، وتصدر سلسلة تي 100 ولدي الفرصة للمشاركة مرة أخرى في المنافسات، وهو ما أحب القيام به".

وأضاف فان ريل: "أنا في وضع جيد للغاية في تصنيف سلسلة ترايثلون تي 100 قبل النهائيات، لذا فمن الواضح أن هذا أمر جيد. أنا متشوق لانطلاق السباق في دبي. يبدو المسار مذهلاً، ومع وجود تتويج رسمي لبطولة العالم في ختام الحدث، سأبذل قصارى جهدي".

يعتبر سباق دبي تي 100 أكثر من مجرد سباق للنخبة. وإلى جانب السباق لمسافة 100 كيلومتر للفئات العمرية، يشارك في سباق "سبرينت" لمسافة قصيرة ما يزيد على 3,000 مشارك من الفئات العمرية - سواء من المقيمين في الإمارات أو الزائرين القادمين للحدث.

وأعرب الرياضي الإماراتي خليفة الدرمكي، ممثلاً فريق الإمارات عن سعادته قائلاً: "إنه لأمر رائع حقًا أن أرى هذا الحدث يُقام في بلدي الأم.

أتطلع لرؤية المزيد من الفعاليات المشابهة في المستقبل؛ فهي لا تعزز فقط من خبرتي ومستوى لياقتي البدنية، بل تمنحني أيضًا الفرصة للمشاركة في المزيد من السباقات هنا في الإمارات. أشعر بفخر كبير بمشاركتي في بطولة ترايثلون تي 100، ومتحمس جداً لبداية المنافسات! أصعب جزء في رياضة الترايثلون ليس السباق بحد ذاته، بل التدريب – أو بالأحرى الالتزام به. تتطلب الترايثلون التفاني والالتزام، تمامًا كما هو الحال في أي رياضة أخرى، بينما السباق هو الجزء الممتع حقًا".

وعلقت هناء النابلسي الرياضية الإماراتية، ممثلا فريق الإمارات، خلال المؤتمر الصحفي عن فخرها باستضافة مثل هذا الحدث في الإمارات قائلة: " إقامة نهائي أول سباق ترايثلون تي 100 على الإطلاق هنا في دبي هو حدث تاريخي مشرف لنا جميعاً. أصبحت دولة الإمارات، بفضل المرافق المتطورة التي تم إنشاؤها خلال العقد الماضي، موطنًا للعديد من الرياضيين المحترفين من جميع أنحاء العالم. والآن، نحن نستضيف بطولات عالمية هامة على أرضنا، وهذه فقط البداية.

وأضافت: "رياضة الترايثلون قد تبدو معقدة لمن ينظر إليها من بعيد، لكن حينما تخوض التجربة ستدرك أنها أبسط مما تبدو عليه. قد يبدو الجمع بين ثلاث رياضات (أو أربع إذا احتسبنا التحولات) أمرًا صعبًا للعداء أو راكب الدراجة العادي. ولكن بمجرد دخولك إلى عالم الترايثلون، تتلاشى فكرة كونها رياضات منفصلة، وتبدأ في رؤيتها كرياضة واحدة متكاملة. نصيحتي للمبتدئين، لا تنشغلوا بالمصطلحات أو الأرقام المعقدة، فقط انطلقوا وبعد إنهاء أول سباق، مهما كانت مسافته، يمكنكم حينها التركيز على التفاصيل الدقيقة. خذوا الأمور خطوة بخطوة، وستجدون طريقكم".

نظام عمل البطولة العالمية للترايثلون تي 100

يجب على كل رياضي متعاقد إكمال 5 سباقات على الأقل بالإضافة إلى النهائي الكبير.

يحصل الرياضيون على 35 نقطة للمركز الأول ونقطة واحدة للمركز العشرين في كل سباق

يرتفع عدد النقاط في النهائي الكبير لرفع مستوى المنافسة (55 نقطة إلى 4 نقاط)

تحتسب أفضل ثلاث نتائج لكل رياضي في سباقات تي 100 بالإضافة إلى نتيجة النهائي الكبير في النسخة الأولى من البطولة العالمية للترايثلون تي 100 للسيدات والرجال

جوائز بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لكل بطل في سباقات تي 100، بإجمالي 2 مليون دولار عبر السباقات الثمانية (المركز الأول - 25 ألف دولار؛ الثاني - 16 ألف دولار؛ الثالث - 12 ألف دولار في كل سباق)

سيتم تتويج الفائزين في السلسلة بعد النهائي الكبير كأبطال العالم في بطولة ترايثلون تي 100، مع الفوز بجائزة قدرها 210 آلاف دولار أمريكي من إجمالي جوائز إضافي قدره 2 مليون دولار

بين عقود الرياضيين، وجوائز سباقات تي 100، وإجمالي الجوائز في البطولة العالمية للترايثلون تي 100، تقدم السلسلة أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي جوائز للرياضيين، ويتم توزيعها بطريقة لا تكافئ الفائزين فحسب، وإنما تقدر الإنجازات في سباق من هذا المستوى.

يمكن للجمهور حضور سباقات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 مجاناً، وكل ما يجب القيام به هو الحضور في اليوم المحدد، وإيجاد نقطة مراقبة جيدة والاستمتاع بالأجواء المشوقة، بالإضافة إلى توفر خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات.

إلى جانب سباقات الترايثلون للنخبة والفئات العمرية، يشهد الحدث أيضاً تنظيم السباق الموسيقي، الذي يعتبر سباقاً ترفيهياً بطول 5 كيلومتر ينتهي بمهرجان موسيقي مذهل! وفي أول ظهور له في الشرق الأوسط، يفتح السباق الموسيقي أبوابه للمشاركين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية والقدرات، ليوفر تجربة فريدة من نوعها تركز على المجتمع.

يعد الحدث خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن طريقة ممتعة وشاملة للمشاركة والحفاظ على النشاط. ولمن يرغب بالجري لتحقيق أفضل رقم شخصي أو يريد ببساطة الاستمتاع بالأجواء المليئة بالموسيقى، فإن المشاركين مدعوون للانضمام إلى هذا الاحتفال الذي لا يُنسى باللياقة البدنية والمرح والموسيقى.

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