منتخب السيدات يشارك في كأس العالم للرياضات الإلكترونية لأول مرة



يستعد منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية للسيدات للمشاركة لأول مرة في تاريخه ببطولة العالم للرياضات الإلكترونية بنسختها الـ 16، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 650 لاعباً ولاعبة من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويشارك منتخبنا في لعبة «مواجهة الأبطال»- Mobile Legend، التي يتنافس فيها 12 منتخباً، وتنطلق منافساتها السبت المقبل، وتغادر البعثة التي تترأسها مريم يوسف الشحي، عضو مجلس الإدارة، غداً الجمعة، وتضم 5 لاعبات هن: مريم الشامسي، موزة الأنصاري، فاطمة الأنصاري، بشاير المرشودي، مها خالد.

ويلعب منتخبنا في المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه السعودية ومصر وإندونيسيا وأوزبكستان وغواتيمالا.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أن طموح منتخبنا الوطني تقديم مستويات جيدة، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على تطوير مشاركة المرأة في الرياضات الإلكترونية، وزيادة عدد البطولات النسائية من أجل استقطاب المزيد من المواهب وأن المشاركة في كأس العالم يعكس هذا التوجه.

وقال: «من المبهج أن نرى المزيد من اللاعبات اللاتي يمتلكن الشغف للدخول إلى عالم الرياضات الإلكترونية، هذا يشكل دافعاً لنا لمنحهن المزيد من الفرص، وتقديم الدعم لهن».

ووصفت اللاعبة مها خالد، كابتن المنتخب أول مشاركة للمنتخب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالتاريخية، وقالت: «المشاركة في كأس العالم تعد فرصة عظيمة لنا جميعاً، نشعر بالفخر لتمثيل الإمارات في أكبر حدث في الرياضات الإلكترونية، إنها خطوة مهمة لتطوير هذا النوع من الرياضات، بالتأكيد سنحقق من خلال هذه المشاركة العديد من المكاسب الفنية، عبر الاحتكاك بنخبة من بطلات العالم».