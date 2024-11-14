«خلوة دبي»: الرياضة لاعب أساسي في تنمية المجتمع

أشاد المشاركون ونجوم الرياضة العالمية بأجواء النقاش والمواضيع والأفكار التي تم طرحها خلال «خلوة دبي للرياضة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، بمشاركة 100 من صنّاع القرار والمختصين وخبراء ونجوم الرياضة، الذين جلسوا معاً وتحاوروا وعملوا جنباً إلى جنب من أجل تقديم الأفكار والاقتراحات التي تسهم في تحقيق التطوير الذي يتناسب مع دعم الحكومة للقطاع الرياضي، وتشجيع القيادة الرشيدة وتحفيزها للعاملين في هذا القطاع وفي المجتمع عموماً على ممارسة الرياضة، باعتبارها أسلوب حياة ومصدراً أساسياً في صحة وسعادة أفراد المجتمع وجودة الحياة.

كما أكد المشاركون أن الخلوة منحتهم الفرصة للقاء مع مختصين في مجالات تتكامل مع عملهم وتدعم القطاع الرياضي، فإلى جانب الجلسة الرئيسية التي حملت عنوان «قوة الرياضة.. تأثير يتجاوز حدود الملعب»، والتي تحدث فيها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بوحميد المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وأحمد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، وعبدالله سعيد النابودة مالك فريق دبي لكرة السلة، والجلسة الثانية التي حملت عنوان «دبي: أرض المواهب.. نحو مستقبل واعد»، وتحدث فيها أسطورة فنون القتال المختلط الروسي حبيب نور محمدوف، والفرنسي باتريس ايفرا القائد السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم ونجم أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا سابقاً، وفادي الخطيب نجم المنتخب اللبناني لكرة السلة، وسانيا ميرزا نجمة التنس الهندية العالمية، وهارباجان سينغ قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقاً، والكلمة الافتتاحية التي تحدث فيها خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، عن أهمية الرياضة في المجتمع ورؤية تطوير القطاع الرياضي بدبي، فقد وفرّت الخلوة الفرصة للعديد من المسؤولين في القطاع الرياضي، خصوصاً رؤساء مجالس إدارات ومسؤولي أندية دبي، الفرصة للقاء فيما بينهم ومع العاملين في القطاعين الحكومي والرياضي، وكذلك مع المختصين من الشركات الاقتصادية والمطورين العقاريين والمستثمرين الرياضيين والمختصين في مجال انتقاء وتطوير المواهب والأكاديميات العالمية.

حيث حضر الخلوة معالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وأحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، ومحمد علي بن خليفة البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتّا، وخالد علي بن زايد رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والعديد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والاقتصادية والمطورين العقاريين، وغيرها من التخصصات الذين شكلّوا حلقات نقاشية، كما عقدوا لقاءات ثنائية لبحث التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأجمع المتحدثون في الجلستين الحواريتين على أهمية الرياضة في تنمية المجتمع وسعادة أفراده وفي جودة الحياة، كما أن القطاع الرياضي مساهم مهم في حركة الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، وكذلك على توفر الفرص لاستقطاب وتطوير الموهوبين وصناعة أجيال من الأبطال في جميع الرياضات، وأيضاً تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية واستضافة المزيد من البطولات والفعاليات العالمية لما يتوفر للقطاع الرياضي من دعم حكومي وتشريعات قانونية وحوافز استثمارية ونمو مستمر لجميع المؤشرات في دبي، وقد تضمنت الجلسة الأولى آراء وأفكار من شخصيات قيادية في القطاع الرياضي والقطاعات الداعمة.

تأثير اقتصادي ومجتمعي

وقال معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: عندما يتعلق الأمر بالرياضة فإن أول ما يتبادر إلى ذهني من حيث التأثير هو التأثير الاقتصادي، أليس كذلك؟ لأنني أمضيت خمس سنوات من حياتي في ملبورن التي يبلغ عدد سكانها نفس عدد سكان دبي، حوالي 3.6 ملايين نسمة، وتستضيف العديد من الأحداث، مثل سباق الجائزة الكبرى، والتنس والكريكيت والرجبي أيضاً، ويبلغ تأثير الرياضة اقتصادياً هناك حوالي 4.5 مليارات دولار.

يأتي ثلث هذا الرقم من استضافة الأحداث، ولذلك فإن الناس يفكرون تلقائياً في استضافة الأحداث. نعم، هذا مهم.

لكن بالنسبة لي، فإن الجانب الأكثر أهمية هو النظام بأكمله، لذا فإن المدربين الشخصيين، والتغذية، وكل ما يتعلق بها، له تأثير هائل، لكن هناك ما هو مهم أيضاً وهو التأثير الاجتماعي للرياضة كونها تخلق شعوراً بالتماسك الاجتماعي، كما أنها تخلق الوعي أيضاً، فعندما استضافت الإمارات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في عام 2019، وفي عام 2016 تم الإعلان عن استضافة الحدث، وفي العام نفسه أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسمية أصحاب الهمم على الأشخاص من ذوي الإعاقة، فكان الحدث مناسبة للإدماج وأعاد تسمية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أصحاب الهمم بشكل رسمي، لذا يمكننا أن نرى كيف أن استضافة مثل هذا الحدث الكبير الذي يحتفل حقاً بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وتغيير التسمية في الإمارات العربية المتحدة قد غير بشكل كبير الطريقة التي تنظر بها الأسر والمدارس والمجتمع بأكمله إلى الأشخاص ذوي الهمم.

دبي الأولى

وقالت معالي حصة بوحميد: يعكس تنظيم الخلوة رؤية قيادتنا الرشيدة نحو جعل دبي الوجهة الرياضية الأولى عالمياً، ويرسخ ركائز التنمية المجتمعية المستدامة التي تحقق الدمج والتمكين للجميع، حيث تلعب الرياضة دوراً جوهرياً في تحقيق التماسك الاجتماعي وتعزيز روح التعاون، وتبرز هنا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى في هيئة تنمية المجتمع إلى توظيف الرياضة كأداة لتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع من مختلف الثقافات والخلفيات، ما يعزز من قيم التسامح والتفاهم.

كما يتم تسخير نسبة كبيرة من الأعمال التطوعية التي تشرف عليها الهيئة لخدمة الأنشطة الرياضية، ما يؤكد دور الرياضة كحلقة وصل بين فئات المجتمع المختلفة ودورها في مد الجسور بين جميع القطاعات والأفراد.

يعد تطوير المرافق الرياضية المجتمعية وتمكين الفئات الأكثر عرضة للخطر من المشاركة في الأنشطة الرياضية من أبرز أولوياتنا في هيئة تنمية المجتمع، حيث تعمل الهيئة على دعم الفئات المختلفة من خلال أنشطة رياضية تتضمن فعاليات مخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بالإضافة إلى برامج تستهدف الشباب، ما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة رفاهيتهم النفسية والاجتماعية.

نموذج

وقال معالي هلال المري: دبي أفضل مثال على مدينة عالمية تستخدم الرياضة لوضعها على الخريطة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية للمدينة، هنا في هذه المنطقة كانت الرياضة جزءاً كبيراً من حياة الناس، ومع نمو دبي لتصبح واحدة من المدن الرائدة في العالم، تلعب الرياضة اليوم دوراً هائلاً، وسأذكر ثلاثة أشياء رئيسية فقط نراها، والتي أعتقد أنها جزء لا يتجزأ من نمو دبي.

الأول، من منظور اقتصادي واستثماري، ترى اليوم أن معظم العلامات التجارية الرياضية وضعت دبي كواحدة من المكاتب الرئيسية العالمية، وواحدة من أربع أو خمس مدن في العالم تعتبرها مقراً رئيسياً عالمياً.

ثانياً، لقد شيدت هيئة الطرق والمواصلات مئات الكيلومترات من مسارات الدراجات وأعتقد أن هذا سيصل إلى ألف كيلومتر بحلول نهاية العقد، واليوم تشتهر دبي بالصحة والعافية، حيث يأتي الناس إلى هنا لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، كما أنهم يأتون لحضور العديد من الأحداث الرياضية، وهذا يمثل زيادة الإنفاق، هذا هو دفع الاقتصاد.

وأعتقد أن الركيزة الثالثة هي الأكثر أهمية، إن كونها وجهة تسمح للناس بممارسة الرياضة في أي وقت من اليوم والحصول على العافية، والوصول إلى نوع الأنشطة التي نتحدث عنها يحدد إيقاع المدينة ويخلق البيئة الإيجابية التي تدفع المدينة إلى النمو، وهذه العقلية الإيجابية هي ما يدفع للنمو في سوق الأوراق المالية، ويدفع الناس إلى اتخاذ القرار بالعيش هنا وانتقال المواهب إلى هنا، وكذلك الاستثمار.

بنية تحتية

وقال أحمد بن بيات: هذا الملتقى مهم في الوقت الحالي لرسم خارطة الطريق للسنوات العشر المقبلة، تتمتع دبي بالفعل ببنية تحتية جيدة مقارنة بالمدن الأخرى حول العالم، كما نجحت دبي في تنظيم الأحداث الكبرى، وأعتقد أن هذا سيستمر بدعم من الحكومة ومن شركاتنا الكبرى مثل طيران الإمارات، ودوبال، وغيرهما، التي ترعى مثل هذه الأحداث الكبرى وتدفعها إلى الأمام عاماً بعد عام، لكن ما نود أن نرى المزيد منه هو استراتيجية واضحة حول كيفية القيام بإدماج الذين يعيشون في دبي ونراهم مشمولين في الأحداث، خصوصاً الأحداث الفردية، فالألعاب الأولمبية تضم أكثر من 100 منافسة فردية وهي أكثر من منافسات الفرق، أنا لا أعارض كرة القدم، ولكنني أقول دائماً إن هناك قدراً كبيراً من الاهتمام والتمويل الذي يوجه لكرة القدم، ولا أرى حقاً ما هي النتيجة الكمية لهذا الأمر.

تجربة مميزة

وقال عبدالله سعيد النابودة: أنا عشت تجربة خصخصة الرياضة بشكل عام والرياضات الخاصة خلال العامين الماضيين. لم تكن رحلة سهلة، ولكنني أعتقد أن ما أنشأناه هنا في دبي لم يكن ليحدث لو كان في أي مدينة أخرى، ولكنه حدث في دبي بفضل دعم القيادة وتعاون الدوائر الذي ساعدنا في تأسيس ناد احترافي لكرة السلة في دبي.

وقد حالفنا الحظ بعد أن بذلنا قصارى جهدنا في تحقيق طموح اللعب في الدوري الأوروبي، ولو نظرنا إلى الفكرة برمتها قبل ثلاث سنوات، لاعتقدنا أنها غير قابلة للتحقيق، ولكن الحمد لله، نحن هنا وبدأنا، وأعتقد مرة أخرى أنه لولا دبي لما كنا لنتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.