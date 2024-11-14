روضة السركال تحافظ على صدارة «عربية الشطرنج»

حافظت روضة السركال لاعبة منتخب الإمارات الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على صدارة بطولة الكلاسيك بعد الجولة السادسة ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وجاء استمرار روضة في الصدارة بعدما رفعت رصيدها إلى 5.5 نقاط بالفوز على الجزائرية لينا نصر، وتلتقي روضة مع السورية منار خليل في الجولة السابعة، وتطاردها على الصدارة المصرية شاهندة وفا برصيد 5 نقاط، بعد فوزها على لاعبتنا مريم عيسى، وتلتقي شاهندة في الجولة السابعة مع لاعبتنا عنود عيسى، فيما تلتقي مريم عيسى مع المصرية جوي روماني، وجاءت السورية منار خليل في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 4.5 نقاط، ثم جاءت 4 لاعبات برصيد 4 نقاط هن مريم عيسى وجوي روماني والسعودية داليا السميري ولاعبتنا عنود عيسى.

ونجح الجزائري بلال بالحسن في خطف المقدمة بعد الجولة السادسة، برصيد 5.5 نقاط بعد فوزه على السوري مازن فندي، وبفارق نصف نقطة عن المصري محب أمير الذي فاز على مواطنه أدهم فوزي، فيما يأتي المصري ديفيد جورج في المركز الثالث برصيد 4.5 نقاط متساوياً مع عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بعد فوزه على المصري نهاد نيازي.

وعلى مستوى نتائج لاعبينا، فاز خليفة البلوشي على الجزائري عبدالله عمراني، وتعادل عمار السدراني مع الفلسطيني راجي أبو عزيزة وخسر أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج أمام القطري حسين عزيز.

مواجهات قوية

وتشهد الجولة السابعة مواجهات قوية، حيث يلتقي بلال بالحسن مع لاعبنا عمران الحوسني على الطاولة الأولى، ومواجهة مصرية بين محب أمير وديفيد جورج، فيما يلتقي المصري أدهم فوزي مع الأردني لؤي سمير والمصري حامد وفا مع التونسي طيب صاحبي، وعلى مستوى مواجهات لاعبينا يلتقي عمار السدراني مع السوري ريس عبد القادر وأحمد فريد مع العراقي علي العثماني، وأحمد سيف مع الليبي يوسف الحصادي.

من جانبه، أعرب محمد المضاحكة نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس الاتحاد القطري للعبة عن سعادته بالتجمع العربي الكبير في إمارة الشارقة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات يؤكد أن الشطرنج العربي بخير، خصوصاً أن البطولة تشهد مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة معظمهم من الأجيال الجديدة التي نعول عليها في المستقبل.

وأضاف إن قطر تشارك في البطولة ونجح القطري حسين عزيز في ترك بصمة بالفوز بالميدالية البرونزية في الشطرنج الخاطف، ودائماً ما يكون لها تواصل في كل المحافل الخارجية، خصوصاً العربية لأنها تمثل مرحلة احتكاك مهمة للاعبين مع مدارس مختلفة بالإضافة إلى زيادة التصنيف الدولي والوصول لألقاب دولية، خصوصاً أن البطولة العربية تؤهل البطل إلى كأس العالم للشطرنج ويحصل على لقب أستاذ دولي كبير.