دبي تستضيف أبرز الفعاليات الرياضية العالمية في موسم 2024 \/ 2025

ينطلق موسم دبي الرياضي لعام 2024/ 2025 بمجموعة متميزة من الفعاليات الرياضية المشوقة، وقام الفريق المسؤول عن تنظيم تلك الأحداث بإصدار فيلم يتضمن لمحة عن أجندة الفعاليات الرياضية المنتظرة، بما فيها أبرز البطولات المرموقة في دبي مثل بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وكأس دبي العالمي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، كما يتضمن الفيلم مشاهد لعدد من الفعاليات الرياضية الرائدة والمعروفة عالمياً، والتي تُقام عبر مواقع مميزة في إمارة دبي.

وتستهل دبي موسمها الرياضي ببطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، التي تتضمن منافسات الرجبي في البطولة التي تستقطب ما يزيد على 80 ألف متفرج من 128 دولة و6 آلاف مشارك في 6 رياضات، ومنذ انطلاقتها عام 1999، أصبحت بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي أضخم حدث رياضي يحتفي بالرياضة والموسيقى والترفيه في الشرق الأوسط ومن أطول الفعاليات الرياضية في المنطقة.

وستشهد نسخة 2024 من البطولة إقامة الجولة الافتتاحية من سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي على الملعب رقم 1، إلى جانب 33 مسابقة للرجبي وكرة الشبكة والكريكيت واللياقة البدنية والبادل تنس، بالإضافة إلى 3 مسارح تستضيف عروضاً متفردة من الموسيقى الحية ومنطقة كبيرة مخصصة للأطفال.

كما توفر البطولة أجواء حماسية تلبي تطلعات الجميع، مما يجعلها فعالية لا تفوت لعشاق الرياضة والعائلات على حد سواء.

كما تُعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف واحدة من أهم الفعاليات المرموقة على أجندة بطولات الغولف الدولية، وتحتفي البطولة بنسختها الـ 36، حيث تتيح للجمهور الاستمتاع بأسبوع حافل بمنافسات الغولف العالمية بمشاركة أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وكان روري ماكلروي قد حقق لقبه الرابع في بطولة دبي ديزرت كلاسيك عام 2024 بفارق ضربة واحدة فقط، حيث أنهى البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل وحافظ على سيطرته على كأس الدلة العربية.

وتستضيف نسخة 2025، التي يبلغ مجموع جوائزها 9 ملايين دولار أمريكي، مجموعة من أفضل لاعبي الغولف في العالم، بمن فيهم حامل اللقب روري ماكلروي الذي يعود في يناير المقبل للدفاع عن لقبه.

كذلك ستقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 16 فبراير حتى 1 مارس المقبلين، في استضافة إستاد سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود بدبي. مرة أخرى، تستقطب بطولات سوق دبي الحرة للتنس أبرز الأسماء في عالم التنس، ومثل كل عام، سيكون المشجعون على موعد مع تجربة رائعة مليئة بالمتعة والأجواء الحماسية لمشاهدة كبار لاعبي التنس يتنافسون على ملاعب دبي الرائعة.

وقال راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: تواصل دبي استضافة أفضل لاعبي التنس للرجال والسيدات، مع اقتراب موعد انطلاق البطولة في العام المقبل الذي يتزامن مع الذكرى 25 لانطلاق أسبوع رابطة محترفات التنس، كلنا حماس لعيش تجارب رائعة والاستمتاع بأسبوعين من منافسات التنس المشوقة.

يُذكر أن بطولات سوق دبي الحرة للتنس انطلقت لأول مرة عام 1993 تحت اسم بطولة دبي المفتوحة لتنس الرجال. ومرة أخرى، تُقام بطولات رابطة محترفات ومحترفي التنس بشكل متتابع، حيث يحتفل أسبوع رابطة محترفات التنس بالذكرى السنوية الـ 25 لانطلاق بطولة السيدات، تليها بطولة الرجال التي أصبحت الآن في عامها الـ33. وفي عالم سباقات الخيول، يُعد كأس دبي العالمي أحد أرقى سباقات الخيل في العالم بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 30.5 مليون دولار أمريكي.

وتجمع الفعالية بين أفضل سباقات الخيل العالمية وأنشطة الترفيه والأزياء والضيافة عالمية المستوى، لتكون إحدى أبرز فعاليات موسم دبي الرياضي. ومنذ انطلاقها قبل 28 عاماً، تستقطب هذه الفعالية عشاق السباقات من مختلف أنحاء العالم.