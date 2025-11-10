دبي تطلق أول «كأس عالم للترايثلون للسيدات» وترسخ ريادتها مركزاً للابتكار





كشف مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي لأول كأس عالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025 في إنجاز غير مسبوق على مستوى الرياضة النسائية العالمية. ويقام هذا الحدث الأول من نوعه في العالم والمُخصص بالكامل للنساء، في جزر دبي 7 ديسمبر المقبل، بتنظيم مجلس دبي الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وضمن أجندته السنوية الرسمية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون.

وأوضح مجلس دبي الرياضي في بيان صحفي أن البطولة تتضمن رياضات الترايثلون الثلاثة وهي: السباحة، الدراجات الهوائية والجري، وتشمل 3 فئات هي المحترفات، وسبرنت للهواة، لمسافات 750 متراً سباحة، 20 كيلومتراً دراجات، و5 كيلومترات جري، وسوبر سبرنت للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 متر سباحة، 10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جري. كما تتضمن التنافس في فئة الفرق حيث تشارك ثلاث متسابقات في كل فريق تتنافس كل متسابقة في رياضة مختلفة وذلك ضمن فئة السبرينت، والسوبر سبرنت فقط.



أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جميع الفئات للنساء من كل الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 18 فما فوق، عبر الموقع الرسمي للحدث«www.wtwcdubai.ae»، ويستمر التسجيل حتى 3 ديسمبر المقبل.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن رؤية دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المرأة من ممارسة دورها الكامل في بناء مجتمع متوازن، وتعزيز وجودها في المحافل الدولية الرياضية. كما تُجسّد رؤية مجلس دبي الرياضي لجعل دبي الوجهة العالمية الأولى للرياضة، وتعزز أهدافه الرامية إلى رفع معدلات مشاركة المرأة في الرياضات التنافسية، وتوفير منصات دولية تتيح لها المنافسة والتميز في بيئة محفزة تحترم خصوصيتها وتُعلي من شأنها.



من جهته، أكد الاتحاد الدولي للترايثلون اعتزازه بتنظيم «كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025» ضمن جدول بطولاته الرسمية، بوصفه حدثاً استثنائياً ذا أهمية استراتيجية على أجندة الاتحاد، كونه يفتح آفاقاً جديدة لرياضة الترايثلون ويعزز من حضورها في الأوساط النسائية العالمية. وأثنى أنطونيو ف. أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، على الشراكة مع دبي، مؤكداً تقديره لجهودها الريادية في دعم وتطوير الرياضة النسائية. وقال: «نُشيد بالدور الرائد الذي تقوم به دبي في دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجال الرياضي، ويشرّفنا التعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم أول بطولة كأس عالم للترايثلون مخصصة للسيدات في التاريخ». وأضاف: «تمثل هذه المبادرة مصدر فخر للاتحاد الدولي للترايثلون، وتجسيداً لالتزامنا بإحداث تحول حقيقي في مشهد الرياضة العالمية من خلال تمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في رياضات التحمل».



وستكون البطولة الأولى لكأس العالم للترايثلون للسيدات نقطة انطلاق لمزيد من الفعاليات المخصصة للنساء حول العالم، كما يُعزز من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص في رسم معالم جديدة لمسيرة المرأة الرياضية، والمساهمة الفاعلة في صياغة أجندة الرياضة العالمية بأبعادها المتوازنة والشاملة.