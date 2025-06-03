11 ميدالية لمنتخبنا في ختام مونديال المواي تاي بتركيا

2000 رياضي من 80 دولة شاركوا في البطولة

حقق منتخبنا الوطني 11 ميدالية ملونة في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين، التي أقيمت على مدار 10 أيام في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة 2000 رياضي ورياضية يمثلون 80 دولة، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الدولي للمواي تاي.

تفوق

ونجح منتخبنا الوطني من حصد ذهبيتين و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، حيث جاءت الذهبية الأولى عن طريق ياسين كريمي في وزن 60 كجم بعد أداء مذهل قدمه البطل خلال مشواره في البطولة من دور الـ32 وصولاً للنهائي.

حيث تفوق على خصمه التركي حسين دولو، ليتوج بالذهبية عن جدارة واستحقاق، فيما جاءت الذهبية الثانية عن طريق الثنائي محمد مرضي وسلامة الجنيبي في منافسات مسابقة الماي مواي للفرق، في حين حصد رافي رمزي فضية بطولة العالم في منافسات وزن 86 كجم بعد أن أظهر أداء قوياً وروحاً قتالية عالية خلال نزالات البطولة، واستطاع أيوب البرنوصي من تقديم مستويات متميزة قادته للفضية العالمية في وزن 67 كجم وبرونزية مسابقة الواي كرو تحت 23 عاماً.

فيما جاءت الفضية الثالثة عن طريق اللاعبتين سلامة الجنيبي ومريم حسن في مسابقة الماي مواي للكبار عن فئة السيدات، كما حصل لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بلال على برونزية بطولة العالم في وزن 63 كجم، فيما نالت زينب بوحماده برونزية وزن 57 كجم.

وفي مسابقة الماي مواي فاز منتخبنا الوطني عن طريق الثنائي محمد تويزي وعبدالستار احمد بالميدالية البرونزية لفئة الكبار للرجال، كما فاز الثنائي محمد وياسين كريمي ببرونزية فئة تحت 23 عاماً، فيما حصدت سلامة الجنيبي برونزية فئة تحت 23 سنة للسيدات في مسابقة الواي كرو.

وفي ختام البطولة جاء منتخبنا الوطني بالمركز السابع عالمياً في الترتيب العام وسط مشاركة 80 دولة في المحفل العالمي.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج: بفخر واعتزاز، نُهدي إنجازات منتخبنا الوطني للمواي تاي التي حققها في بطولة العالم للمواي تاي إلى القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات بصفة عامة، ويطيب لنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تثميناً لدعم سموه السخي واهتمامه الكبير الذي أثمر عن نجاحات مستدامة لرياضة المواي وقادها لمراتب عالمية متقدمة.

وأضاف: فخورون بالإنجازات المهمة التي حققها منتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين والتي قادتنا لتحقيق مستويات فنية متطورة أكدت مدى التقدم الكبير لرياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيد العالمي، مبيناً أن منتخبنا نجح في تعزيز حضوره بقوة في جميع نزالات البطولة، مشيداً بأداء اللاعبين وتمثيلهم المشرف لرياضة الإمارات في المحفل العالمي الكبير.