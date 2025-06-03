خالد الحمادي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر

فاز خالد عبدالله الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، وذلك في الانتخابات التي أُجريت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في القاهرة.

وشارك في التصويت ممثلو 17 دولة من أصل 18 يحق لهم التصويت، حيث جددت الجمعية العمومية الثقة في المصري عمرو الخرادلي لرئاسة الاتحاد العربي لدورة جديدة، بعد حصوله على 11 صوتاً مقابل 6 أصوات لمنافسه البحريني منذر البصري.

ونال الحمادي أعلى الأصوات في انتخابات منصب نائب الرئيس، متساوياً مع محمد مبارك الرمزاني رئيس الاتحاد القطري، حيث حصل كل منهما على 10 أصوات، كما انضم الليبي أسامة السني طاروس إلى قائمة نواب الرئيس بعد تفوقه في جولة الإعادة على الجزائري مايدي محمد أمين.