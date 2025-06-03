10 جوائز لـ«أبوظبي الرياضي» في حفل الشرق الأوسط

تُوّج مجلس أبوظبي الرياضي بـ10 جوائز مرموقة خلال حفل توزيع «جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط 2025»، الذي أُقيم في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، وسط حضور واسع من القيادات الرياضية وصُنّاع القرار وشركاء الفعاليات الرياضية في الإمارات والمنطقة.

وجاءت حصيلة الجوائز بواقع 5 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين، لتؤكد المكانة الريادية التي يتمتع بها المجلس في تنظيم الفعاليات الرياضية وتعزيز قطاع الرياضة على المستويين المحلي والدولي.

وحصد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الجائزة الذهبية في فئة القيادة الاستراتيجية في الرياضة في الشرق الأوسط للعام 2024، تقديراً لدوره القيادي في تطوير قطاع الرياضة في أبوظبي.

ونالت النسخة الـ 19 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2024، إحدى فعاليات سلسلة رولكس، وجزء من التصفيات الختامية لجولة موانئ دبي العالمية، التي أقيمت على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2024، بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف العالميين، الجائزة الذهبية عن فئة أفضل فعالية رياضية كبرى.