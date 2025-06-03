تتويج الفائزين في «ستار أكاديمي» لبناء الأجسام بأبوظبي

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في منافسات النسخة الأولى لبطولة ستار أكاديمي لبناء الأجسام، والتي أقيمت في أبوظبي بمشاركة 148 لاعباً من الإمارات وخارجها.

شهد المنافسات محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والأعضاء أحمد جوهر وفيصل الغيص الزعابي، ومحمد شاهين الحوسني، والحكم الدولي طارق خليل، ومحمد الهادي رئيس اللجنة المنظمة.

وأسفرت أبرز النتائج عن فوز اللاعب محمد صفوت بلقب بطل أبطال فئة الكلاسيك بناء أجسام، بينما فاز سعيد مرادي بلقب بطل أبطال الكلاسيك فيزيك، وفاز محمد سرحان بلقب بطل أبطال الفيزيك، وفاز علي المعمري بلقب بطل أبطال بناء الأجسام.