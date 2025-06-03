«الإمارات للقوس والسهم» يتوج الفائزين في «كأس الاتحاد»



اختتم اتحاد الإمارات للقوس والسهم، فعاليات بطولة كأس الاتحاد داخل الصالات، وحصد نادي دي آرشرز ذهبية القوس المركب رجال، والقوس المركب بنات، وتصدر الشارقة الرياضي للمرأة القوس المركب والمحدب سيدات، والمدام فئة القوس المحدب رجال، والقوس المركب.

وفاز الفجيرة للفنون القتالية، بذهبيتي القوس المركب والمحدب، والقوس المحدب إناث، والشارقة الرياضي للألعاب الفردية ذهبية القوس المحدب، والقوس المركب، وأبوظبي للقوس والسهم بذهبية القوس المركب لأصحاب الهمم.

توج الفائزين الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، وحميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد.