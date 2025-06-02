«أكاديمية IFBB دبي» تنظم دورتي المستوى الرابع لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام

نظمت أكاديمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB بدبي، وعلى مدار يومين دورة المستوى الرابع لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام المتقدمين ودورة الاستشفاء العضلي والتدليك الرياضي، وذلك في فندق الخالدية بلاس في دبي، وركزت الدورة على عدة محاور منها تسليط الضوء على الفيسيولوجيا العضلية، وتطبيقات التنفس، والجهاز العصبي، وتقنيات الاسترخاء، ومبادئ التدريب الأساسية والمتقدمة، وجهاز الهيكل العظمي، وجهاز العصبي، والأعصاب الحركية، وتقييم كل عضلة، إضافة إلى كيفية عمل التدليك اللمفاوي والاستشفاء العضلي والتدليك الرياضي والاستشفاء بالحجامة وفقرات عملية علمية أخرى.

أشرف على الدورة التي شهدت تفاعلاً بارزاً في المعلومات الرياضية والعلمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، بينما قدم محاضرات المستوى الرابع المحاضر الدولي المهندس وليد عبدالكريم، مدير عام الأكاديمية، والمحاضر الدولي رامي المرادني، في حين قدم دورة الاستشفاء العضلي والتدليك الرياضي المحاضر الدولي مؤمن عاطف.

من جهته، كشف المهندس وليد عبدالكريم عن تقديم ست منح دراسية لعدد من الرياضيين الذين شاركوا في بطولة ستار اكاديمي لبناء الأجسام والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي بمشاركة 148 لاعباً من مختلف دول العالم، مقدماً الشكر إلى رئيس اللجنة المنظمة بطل العالم السابق محمد أحمد الهادي للتعاون المشترك مع الأكاديمية.

وعلى هامش تكريم المدربين الناجحين، كرم مجلس إدارة الأكاديمية الموهبة الإماراتية المتميزة سالم خيري حارس مرمى نادي حتا والذي قدم أداء طيباً في منافسات الموسم الماضي مع فريقه.