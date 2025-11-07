5 دول تحصد المراكز الأولى في بطولة الإمارات للتزلج المتعرج



حصدت منتخبات أوزبكستان وإيرلندا والبوسنة وإيطاليا وسويسرا المراكز الأولى في النسخة الخامسة من بطولة الإمارات للتزلج المتعرج، التي اختُتمت، في «سكي دبي» بمول الإمارات، بعد أربعة أيام من المنافسات القوية بمشاركة نحو 90 لاعباً من 40 دولة. وانطلقت البطولة في الرابع من نوفمبر بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد السعودي للرياضات الثلجية، وشكلت محطة تأهيلية رسمية للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 المقررة في كورتينا بإيطاليا. وشهدت النسخة الخامسة مشاركة استثنائية للمنتخب السعودي الذي خاض منافسات البطولة إلى جانب توليه مهام التنظيم المشترك مع نظيره الإماراتي، في خطوة وُصفت بأنها تعكس تنامي التعاون الخليجي في مجال الرياضات الشتوية.



وقال محمد خادم، رئيس لجنة التزلج باتحاد الإمارات للرياضات الثلجية، إن العام الجاري يمثل مرحلة استثنائية في مسيرة تطوير الرياضات الشتوية خليجياً، موضحاً أن انضمام السعودية كشريك ومنظم مشترك يُجسد ثمرة عمل استمر لسنوات لتوسيع قاعدة الممارسين في المنطقة. وأضاف خادم، أن البطولة سجلت مشاركة قياسية من حيث عدد الدول واللاعبين، مشيراً إلى أن فعالياتها أقيمت على مدى أربعة أيام «يومين تحت تنظيم الاتحاد الإماراتي ويومين بإشراف الاتحاد السعودي.



من جانبه، قال حسن علي العمران، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الثلجية، إن البطولة تُعد منصة مهمة لرفع جاهزية الرياضيين السعوديين واكتساب الخبرات الدولية، مضيفاً أن المشاركة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها في المنافسات العالمية بالتعاون مع الإمارات والاتحاد الدولي للتزلج.



كما شهدت البطولة حضور وفد من اللجنة العُمانية لرياضات التزلج، حيث أكد خالد سالم الشخصي، أمين سر اللجنة، أن الزيارة تهدف إلى «الاطلاع على التجارب الفنية والتنظيمية واستكشاف إمكانية إدخال رياضة التزلج ضمن برامج اللجنة المستقبلية في سلطنة عمان». وتؤكد البطولة، التزام الإمارات بتعزيز حضورها في الساحة الرياضية الدولية وتطوير الرياضات الشتوية في المنطقة، في إطار رؤيتها لتكريس مكانتها مركزاً إقليمياً للفعاليات الرياضية.