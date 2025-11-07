«تحدي دبي للتجديف» يدشن الأسبوع الثاني من تحدي دبي للياقة 2025



يشهد الأسبوع الثاني من تحدي دبي للياقة 2025 انطلاق واحدة من أكثر فعاليات المدينة روعة، وهي فعالية «تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات» يومي 8 و9 نوفمبر، إلى جانب بطولات عالمية وسباقات تحمّل وأنشطة مجتمعية تمتد إلى كل حي في دبي.

تعود الفعالية في دورتها الثالثة ببرنامج موسّع على مدار يومين، لتُحوِّل سد حتّا إلى وجهة نابضة بالحيوية والنشاط. وقد اكتملت جميع حجوزات الجلسات مسبقاً، حيث سيستمتع المشاركون بأنشطة التجذيف المجاني على ألواح الوقوف، وجولات الكاياك المجانية، وذلك وفق نظام المشاركة لأولوية الحضور.

ويُختتم كل يوم بجلسة يوغا عند الغروب تمتد 30 دقيقة فوق سطح الماء، لتمنح المشاركين لحظات من الهدوء وسط المناظر الجبلية الخلابة. وتوفر الفعالية المعدّات كاملة، وخدمة نقل مجانية بالحافلات من دبي إلى حتّا لضمان مشاركة الجميع بسهولة.



بطولة دبي بريميير بادل P1 من 9 حتى 16 نوفمبر: تستقطب البطولة نخبة لاعبي البادل في العالم إلى مجمع حمدان الرياضي للتنافس على جوائز مالية تبلغ مليوني درهم في فئتي الرجال والسيدات. وشهدت النسخة الماضية مشاركة 320 لاعباً من أبرز نجوم اللعبة، من بينهم أرتورو كويلو، وآريانا سانشيز، وخوان ليبرون، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الجماهيرية والتجارب التفاعلية اليومية التي أضفت أجواءً مميزة على البطولة.

بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للغولف من 13 حتى 16 نوفمبر: الحدث الختامي في «السباق إلى دبي» على ملعب إيرث في عقارات جميرا للغولف، يجمع أفضل 50 لاعباً في العالم بقيادة البطل المدافع عن اللقب روري ماكلروي، إلى جانب أنشطة تفاعلية مثل «غولف إز جود»، وتحديات اللياقة، وورش العمل، وفعاليات ترفيهية عائلية.

نادي دبي لكرة السلة في صالة كوكا كولا أرينا: تشهد الصالة ثلاث مباريات قوية أمام أندية أوروبية كبرى: نادي إس سي ديربي في 9 نوفمبر، ونادي كرفينا زفيزدا ميريديانبت بلغراد في 11 نوفمبر، ونادي زالغيريس كاوناس في 14 نوفمبر.

الموسم الأول من دوري بيسبول يونايتد من 14 نوفمبر حتى 14 ديسمبر: ينطلق الموسم الافتتاحي التاريخي للدوري في إستاد ذا سيفنز بمشاركة فرق من المنطقة وخارجها، ليقدّم 21 مباراة مشوقة في أجواء احتفالية تجمع بين الترفيه والمنافسة.



فعاليات التحمّل والمغامرة

يقدّم الأسبوع الثاني من تحدي دبي للياقة 2025 باقة متنوعة من الفعاليات تناسب جميع المستويات: هايكينغ علامة حتّا 8 نوفمبر: مسير عند شروق الشمس من وادي حتّا هب إلى علامة حتّا الجبلية الشهيرة، مناسب للمتمرسين والمبتدئين، سبينيز فاميلي ران 8 نوفمبر: سباق مجتمعي في داماك هيلز لمسافتي 2.5 كلم و5 كلم، للأعمار من 3 إلى 99 سنة. يحصل كل مشارك على قميص يحمل الشعار وميدالية ووجبة خفيفة.

بطولة C1 تنطلق 8 نوفمبر: أول سباق هجن تقوده فارسات في مضمار سباقات الهجن بدبي، بمشاركة دولية من نيوزيلندا وألمانيا وفرنسا وروسيا والإمارات عبر خمسة سباقات.



شي رانز 9 نوفمبر: أكبر فعالية جري مخصصة للسيدات في الشرق الأوسط، تعود إلى حديقة الفرسان في مدينة إكسبو دبي عبر مسار 3 كلم احتفاءً بالقوة والمشاركة المجتمعية، سباق نخيل بالم رَن للجري 9 نوفمبر: فعالية عند شروق الشمس على ممشى نخلة جميرا لمسافات 21 كلم، و10 كلم، و5 كلم (16+)، إضافة إلى 1 كلم للصغار. علماً بأنه سيتم توزيع ميداليات وقمصان خاصة بالفعالية على الذين ينهون السباق.

سباق سيغنا للجري واللياقة البدنية 9 نوفمبر: مهرجان للجري والعافية في مركز دبي المالي العالمي يشمل سباقات 2.5 كلم و5 كلم، مع جلسات يوغا، وتمارين HIIT، وسبيننغ تركز على العافية في بيئة العمل.

تواصل قرى 30×30 المجانية للياقة تقديم مئات الأنشطة يومياً:



قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة: تضم مناطق اللياقة الوظيفية، ومنطقة الملاكمة، والفنون القتالية المختلطة، ومسار العوائق، وبيتش ووريور، إلى جانب الكرة الطائرة الشاطئية والبادل والكريكيت وكرة القدم وكرة السلة. يمكن الدخول إليها من الاثنين حتى الجمعة من 15:00 حتى 23:00، وعطلة نهاية الأسبوع من 07:00 حتى23:00.

قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل: مركز مهم للجري وركوب الدراجات، مع Spin Zone ومنطقة لياقة للأطفال وأخرى للملاكمة، وملاعب بادل للحجز، متاحة يومياَ من الساعة 16:00 حتى 23:00.

قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء: وجهة عائلية بمسار 2.8 كلم، وصالة خارجية، ومناطق للأطفال والسيدات فقط، وملاعب متعددة الرياضات. متاحة من الأحد حتى الخميس من 16:00 حتى 23:00، والجمعة والسبت من الساعة 16:00 حتى 23:30.



كما يواصل 30 مركزاً مجتمعياً للياقة تقديم حصص تدريبية مجانية يومياً، لتجعل ممارسة النشاط البدني في متناول الجميع في مختلف أحياء دبي. ويشهد الأسبوع الثاني من تحدي دبي للياقة 2025 مجموعة من الوجهات المميزة، مركز إيه إي إس إس بي سكيت بارك 30×30 للياقة: جلسات تزلج لمدة ساعة لجميع المستويات في مجمع دبي للاستثمار، مع إمكانية استئجار ألواح التزلج ومعدات السلامة. تُقام الجلسات صباحاً وبعد الظهر طوال شهر نوفمبر.

مركز مرسيدس-بنز 30×30 للياقة: أنشطة لياقة يومية في حي دبي للتصميم «d3» تشمل يوغا وبيلاتس أرضي، ومسارات جري بمحاذاة الخور، وتمارين التأمل وتنس الطاولة، إلى جانب فعاليات رياضية عائلية في عطلات نهاية الأسبوع تنس، كرة السلة، الريشة الطائرة، وبيكل بول، كما يستضيف المركز جلسات حوارية عن العافية، ويقدّم خصماً بنسبة 30% على قائمة اللياقة في مقهى AMG Kaffeehaus.

مركز ذا بيتش جي بي آر × سكوات وولف 30×30 للياقة: جلسات تمارين مجانية على الواجهة البحرية بإطلالات خلابة على البحر، بالتعاون مع مجتمع سكوات وولف للياقة. المشاركة متاحة لجميع المستويات، مع خيارات متنوعة لتناول الطعام والتسوّق بعد التمرين.



مركز عالم دانوب الرياضي 30×30 للياقة: إحدى أكبر الصالات الرياضية المغلقة في المنطقة، ويضم ملاعب للحجز لرياضات البادل، وكرة السلة، والكريكيت، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة، وبيكل بول.

مركز تاون سكوير 30×30 للياقة: جلسات تدريب في الهواء الطلق بإشراف مدربين محترفين تشمل تمارين HIIT عالية الكثافة، والملاكمة، واليوغا، والبيلاتس الأرضي.

مركز غولف إز جود 30×30 للياقة: جلسات مجانية في عدد من أبرز أندية الغولف في دبي، تشمل نادي أرابيَن رانشز للغولف، ونادي دبي هيلز للغولف، ونادي الإمارات للغولف، وعقارات جميرا للغولف، وتوب غولف دبي. كما ينظّم اتحاد الإمارات للغولف جلسات «الغولف في المدارس» للأطفال من 6 إلى 16 عاماً، وبطولة Golf Mini Sixes من 10 إلى 14 نوفمبر.



تضمن هذه المراكز المنتشرة في أنحاء دبي للجميع ممارسة النشاط البدني بسهولة وفي أي وقت. ومع بداية الأسبوع الثاني من تحدي دبي للياقة، ندعو سكان المدينة وزوارها إلى التسجيل مجاناً عبر www.dubaifitnesschallenge.com واستكشاف قرى ومراكز اللياقة المجانية 30×30 المنتشرة في أرجاء المدينة. ويواصل التحدي خلال الأيام الـ23 المتبقية نشر الحركة والنشاط في جميع أنحاء دبي، ليمنح الجميع فرصاً جديدة كل يوم لـلبحث عن تحديهم.