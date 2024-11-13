فعاليات متنوعة في الأسبوع الثالث من تحدي دبي للياقة



يبدأ تحدي دبي للياقة أسبوعه الثالث مع مجموعة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والتحديات والأنشطة المجانية، حيث يأتي الأسبوع حافلاً بالأنشطة في ثلاث قرى للياقة البدنية لتحدي 30×30 في كايت بييتش وحديقة زعبيل وحديقة الورقاء، والتي ستقوم بتحفيز الجميع من خلال مجموعة متنوعة من التحديات والحصص التدريبية.

وسيقدم مسرح اتصالات من &e الرئيسي حصصاً منوعة للرقص تحت عنوان «وقت الرقص» تجمع بين أنماط الرقص المختلفة والممتعة؛ كما سيشمل التحدي أنشطة الباركور في Wasl Parkour والتي ستركز على التقنيات والسلامة وتطوير المهارات؛ بالإضافة إلى التاي تشي في منطقة MIRA Martial Arts، حيث ستركز على التوازن والمرونة من خلال تقديم مجموعة من التدريبات تركز على تحفيز الصحة النفسية؛ وSpin Attack، وهي حصص تتطلب طاقة عالية في WHOOP Ride.

وتفتح قرية اللياقة أبوابها يومياً من الساعة 3 عصراً حتى 11 ليلاً وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحاً حتى 11 ليلاً، وتوفر مساحة مميزة تدعو إلى النشاط من خلال تقديم أنشطة مجتمعية مختلفة، إضافة إلى تحقيق هدفكم في ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً.

وتقدم قرية بلدية دبي للياقة في حديقة زعبيل مجموعة متنوعة من مناطق اللياقة المصممة لتناسب جميع المستويات، حيث يمكن للمشاركين اختبار مهاراتهم في منطقة الكريكت الجديدة، أو الاستمتاع بالتدريبات الجماعية، ودروس الرقص على المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة أخرى تشمل نادي الجري، ومنطقة لركوب الدراجات الهوائية، وملعب كرة السلة 3 × 3، بالإضافة إلى منطقة لياقة خاصة للأطفال. بالإضافة إلى بلوم - تمرين عالي الطاقة شبيه باللعب مناسب للعائلات والأطفال. تعتبر هذه القرية المركز الرئيسي لاستلام بطاقات المشاركين في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، حيث يمكن للمشاركين استلام بطاقات المشاركة حتى 23 نوفمبر. وتستقبل القرية زوارها من الإثنين إلى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً، أما يوم الجمعة، فتفتح القرية أبوابها من بعد الظهر حتى منتصف الليل، وتبدأ حصص اللياقة في الساعة 4 عصراً.

وتوفر الطبيعة الخلابة داخل قرية هيئة الطرق والمواصلات للياقة في حديقة الورقاء مشهداً ملهماً للجميع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى لياقتهم البدنية. حيث يمكن الاستمتاع بجولة ممتعة بالدراجات في المركز الذي يوفر 75 دراجة مع فنيين جاهزين لتقديم المساعدة، أو المشاركة في نادي الجري وكرة القدم، وبالإضافة إلى مناطق التنس وكرة السلة، تتوفر مناطق مخصصة للأطفال والنساء تضمن مشاركة الجميع للاستمتاع بهذه التجربة. ولإضافة المزيد من المرح والأنشطة المجتمعية، يمكن للأطفال قضاء وقت ممتع في لعبة مدهش المطاطية العملاقة. تستقبل القرية زوارها من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً، وفي عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 4 عصراً حتى 11:30 ليلاً.