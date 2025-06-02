الروسي غريبنيف ينفرد بصدارة «دبي المفتوحة للشطرنج»

انفرد الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي غريبنيف بصدارة النسخة 25 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، رافعاً رصيده إلى 4.5 نقاط بنهاية الجولة الخامسة، التي حقق فيها فوزاً ثميناً على الهندي سوبرامان بهاراث، أحد أبرز المنافسين على اللقب قبل خسارته من غريبنيف، وتراجعه إلى المركز السابع، واستفاد المتصدر الروسي من التعادل المثير على الطاولة الأولى بين المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الهندي، نيهال سيرين، وبطل النسخة الماضية الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني، محمد مرادلي، ليتوقف رصيدهما عند 4 نقاط.

ورغم انفراده بالصدارة مؤقتاً لن تكون حظوظ غريبنيف وافرة بنسبة 100 % للبقاء في القمة بنهاية الجولة السادسة، التي يلتقي فيها وجهاً لوجه مع المصنف الأول نيهال سيرين، وثانياً لوجود 5 لاعبين في المركز الثاني بفارق نصف نقطة عنه، يتقدمهم منافسه القادم سيرين، ومرادلي حامل اللقب، الهندي كريشنا روهيث، والأرميني شات سرغسيان، والإيراني سينا موفاهد. بالإضافة إلى وجود 9 لاعبين في المركز الثالث برصيد 3,5 نقاط لكل منهم، ما يعكس قوة المنافسة على لقب النسخة 25، الذي من المنتظر أن يحسم في الجولة الأخيرة.

ومن أبرز نتائج الجولة الخامسة، التي خلطت أوراق الصدارة من جديد، تعادل روهيث مع الروسي ايفان زمليانسكي، وفوز سرغسيان على الهندي هاريكريشنان، وتعادل الهندي غوش أرونياك مع مواطنه بيلوركار.

ومن المتوقع أن تضفي نتائج الجولة السادسة المزيد من الإثارة في جدول الترتيب، لا سيما أن تضع أصحاب المراكز الأولى وجهاً لوجه بجدية من المواجهة النارية المرتقبة بين غريبنيف وسيرين على الطاولة الأولى، ومباراة موفاهد مع سرغسيان على الطاولة الثانية، واللقاء المثير بين مرادلي وروهيث.

على الجانب الآخر وفي الفئة «ب» انفرد أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار بالصدارة، محققاً العلامة الكاملة بنهاية الجولة الخامسة بـ 5 نقاط بفوزه على الهندي فندان ألنكار، الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط، فيما حقق الدولي التركماني شيرليف أليار فوزه على الطاولة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 4.5 نقاط في المركز الثاني إلى جانب الدولي السيريلانكي بيساندو، الذي حقق فوزه على اليوناني انستاسيوس بافليدس، وبنهاية هذه الجولة تصدر نيكوكار بـ 5 نقاط، وخلفه بيساندو، وأليار بـ4.5 نقاط، وحل 8 لاعبين في المركز الثالث برصيد 4 نقاط،من ضمنهم الدولي الإماراتي حمد عصام.

ويلتقي في الجولة السادسة على الطاولة الأولى نيكوكار مع شيريليف أليار، وعلى الطاولة الثانية يلتقي بيساندو مع البنغالي مصطفى ساجد، وعلى الطاولة الثالثة يلتقي القرغيستاني سلطان شوباكوف مع الهندي ألنكار سواي، ومن المتوقع أن ترسم هذه المباريات ملامح أكثر للصراع على اللقب، وفي حال فوز نيكوكار سيبلغ شوطاً كبيراً نحو اللقب.

وتختتم بطولة دبي المفتوحة للشطرنج منافساتها بعد غدٍ الأربعاء، وتشهد نسختها الحالية مشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها 52 ألف دولار.