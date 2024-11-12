83 ميدالية لسباحي «الفجيرة للفنون القتالية» في كأس الإمارات



اختتم فريق السباحة بنادي الفجيرة للفنون القتالية مشاركة ناجحة في بطولة كأس الإمارات للسباحة في مرحلة تحت 10 سنوات ومرحلة 11 سنة ومرحلة العمومي، حيث توج بالمركز الأول في مرحلتي تحت 10 سنوات ومرحلة 11 سنة والمركز الثاني في مرحلة العمومي

وتمكن السباح عمر إبراهيم الأنصاري من تحقيق كأس أفضل سباح وكأس أفضل رقم في مرحلة 10 سنوات بتحطيمه الرقم القياسي للدولة في سباق 200م حرة بزمن 2.43.96،

ونال سباحو النادي 83 ميدالية ملونة، فضمن مرحلة 10 سنوات حصل الفريق على 12 ذهبية ومثلها فضة و8 برونزيات، وفي مرحلة 11 سنة نال الفريق 12 ذهبية و13 فضية و5 برونزيات. وفي مرحلة العمومي ظفر بذهبيتين و15 فضية و4 برونزيات.