اختتام منافسات التايكواندو والسلة بدورة كلباء للألعاب الشاطئية

أختتمت مساء أمس منافسات بطولات التايكواندو وكرة السلة للشباب، ضمن فعاليات دورة كلباء الرابعة للألعاب الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

تنافس في الفئات والأوزان المختلفة لمسابقة الكاراتيه أكثر من 100 لاعب، بمشاركة واسعة من الأندية وحصد نادي الشارقة الرياضي 45 ميدالية ملونة، وكلباء الرياضي 43 ميدالية.

وفي مسابقة كرة السلة 3×3، حصل فريق شباب خورفكان على المركز الأول والميداليات الذهبية، وحل فريق شباب البطائح ثانيا، وجاء أشبال الحمرية في المركز الثالث.

وأسفرت مباريات الجولة الأخيرة للمجموعات، في منافسات كرة القدم، عن تأهل فرق كلباء والعامرات واللمسة الذهبية والحميدي إلى الدور نصف النهائي وفاز كلباء على الروح الإيجابية 3/ 0، والحميدي على "الإمارات إكس" 11/ 2، والعامرات على دبا الحصن 3/ 0، وحسم اللمسة الذهبية تأهله بعد الفوز على الذئاب بركلات الترجيح.

وتقام مباريات نصف النهائي غدا الأربعاء ليلتقي كلباء منافسه اللمسة الذهبية، فيما تجمع المواجهة الأخرى العامرات والحميدي.