عجمان تستضيف بطولتي «آسيا 2025» و«العالم 2026» لبناء الأجسام

استقبل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، في مكتبه بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري بعجمان، أمس، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور رافاييل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وذلك بمناسبة نيل إمارة عجمان شرف تنظيم بطولة آسيا لبناء الأجسام للعام 2025 وبطولة العالم في العام 2026.

حضر اللقاء مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري، ومحمود الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية، وعلي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ولاعبو المنتخب الوطني لبناء الأجسام المؤهلون للمشاركة في البطولتين اللتين سيتم تنظيمهما برعاية دائرة التنمية السياحية في عجمان.

ورحب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بأعضاء الاتحادين الإماراتي والدولي، معرباً عن سعادته باستضافة إمارة عجمان للبطولتين، لدورهما الكبير في تحفيز الأجيال الجديدة على ممارسة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب المحلية، ما يسهم في رفد المنتخب الإماراتي بعناصر جديدة قادرة على رفع اسم الدولة في البطولات الدولية.

ووقع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي والدكتور رافاييل سانتونجا، على اتفاقيتين لاستضافة عجمان لبطولة آسيا 2025، وبطولة العالم 2026.

وأكد اهتمام إمارة عجمان بتحفيز مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها وتوفير بيئة رياضية داعمة لها، وتشجيع الشباب والناشئين على رفع مهاراتهم واكتساب الخبرات التي تؤهلهم لخوض البطولات الكبرى محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن استضافة البطولتين بعجمان يعد فرصة لتعزيز جاذبية الإمارة وجهة سياحية رياضية، ويمنح الزوار والمشاركين فرصة استكشاف معالم الإمارة ومقوماتها السياحية المتميزة.

وأثنى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على جهود الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية لدعم هذه الرياضة محلياً، وحرصه على تنظيم البطولتين الآسيوية والعالمية على أرض الدولة، بما يشكل حافزاً كبيراً للأجيال الناشئة لتنمية مهاراتها وقدراتها لخوض المنافسات المستقبلية.

وأشاد بجهود فرق العمل بدائرة التنمية السياحية، وحرصها على إعداد كل التجهيزات للبطولتين منذ وقت طويل، بما يضمن توافر المقومات اللازمة لنجاح استضافة وتنظيم الحدثين، وبما يضمن للجمهور تجربة إقامة سياحية متميزة في عجمان.

تجهيزات كاملة

من جانبه، وجه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، باسم الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لاستضافة إمارة عجمان للبطولتين، وتوفير الدعم الكامل والتجهيزات اللازمة لخروج البطولتين بأفضل صورة وعلى أعلى مستوى وبما يليق باسم دولة الإمارات.

وأكد أن تنظيم البطولتين على أرض عجمان يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة للرياضة والرياضيين المحليين والدوليين.

حضر اللقاء الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي، ومحمد المري الأمين العام للاتحاد، وطارق خليل عضو مكتب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومستشار رئيس الاتحاد العربي، وأحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وزويد سالمين المدير الفني للمنتخب الوطني الإماراتي، واللاعبان عبدالله الختال، وخالد بخيت.

من جانبه، أعلن الدكتور رافاييل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي إن بطولة آسيا في نسختها الـ 57 ستقام منتصف العام المقبل، بمشاركة 34 دولة، بينما تقام «بطولة العالم لبناء الأجسام واللياقة البدنية» في شهر نوفمبر من عام 2026 بمشاركة أكثر من 200 دولة وأكثر من 2000 لاعب ولاعبة.

وقال خلال مؤتمر صحافي أمس: إن تنظيم البطولتين على أرض الإمارات، يعكس حرص دولة الإمارات على توفير الدعم الكبير للرياضة وتحفيز الأجيال على ممارسة رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأضاف: كلنا ثقة في أن البطولتين ستخرجان في أفضل صورة، لما لمسناه من اهتمام كبير من حكومة عجمان واتحاد الإمارات على توفير كل المتطلبات والتسهيلات للمشاركين وتوفير كل المقومات اللازمة لنجاح الحدثين.

بدوره، أكد محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان حرص الإمارة على استضافة البطولات الرياضية الكبرى.

وأضاف: فخورون برعاية البطولتين وتقديم الدعم اللازم لإنجاحهما، وتوفير كل الخدمات للرياضيين والجمهور القادم من داخل الدولة وخارجها، وإتاحة كل إمكانات الإمارة لتوفير تجربة إقامة متميزة لهم والاستمتاع بمنافسات البطولة.

وأكد محمود الهاشمي حرص الإمارة على توفير كل الإمكانات لتنظيم البطولتين بأعلى مستوى، وتقديم التسهيلات اللازمة للرياضيين المشاركين في المنافسات، لتخرج البطولتين بالصورة التي تليق باسم دولة الإمارات.

وأشار إلى أن عجمان استعدت لتوفير كل متطلبات الاتحاد الإماراتي والاتحادين الآسيوي والدولي لبناء الأجسام، لتنظيم البطولتين، بما ييسر على المشاركين خوض المنافسات دون أن أي عوائق، وبما يضمن خروج البطولتين بالصورة المشرفة.

بدوره بارك محمد عبد الرحيم المري نيل إمارة عجمان شرف تنظيم البطولتين.

وقدم الشكر باسم أسرة بناء الأجسام الإماراتية إلى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان لحرص الدائرة على دعم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وبتوجيهات من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد سيدعم جهود اللجنة المنظمة بشكل كبير لإخراج البطولة بأفضل صورة، بحيث تكون البطولتان استثنائيتين تنظيمياً وفنياً وعلى مستوى الحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية.