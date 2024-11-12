«نصف نقطة» تشعل منافسات «عربية الشطرنج»

انفرد الجزائري بلال بلحسن بصدارة بطولة الشطرنج الكلاسيكي بعد الجولة الخامسة ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وجاءت صدارة بلحسن برصيد 4.5 نقاط من 5 جولات بعد فوزه على المصري محب أمير وبفارق نصف نقطة عن 3 لاعبين هم المصري أدهم فوزي ومواطنه محب أمير والسوري مازن فندي، وتساوى 8 لاعبين برصيد 3.5 نقاط، من بينهم عمران الحوسني لاعب منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ويلتقي بلال في الجولة السادسة مع السوري مازن فندي.

وواصلت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية صدارتها لفئة السيدات بعد الجولة الخامسة برصيد 4.5 نقاط بفارق نصف نقطة عن المصرية شاهندة وفا ومريم عيسى لاعبة منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج ولكل منهما 4 نقاط، حيث تعادلت روضة مع شاهندة وفا، فيما فازت مريم عيسى على الجزائرية صابرين لاطرش، وتساوت 4 لاعبات برصيد 3.5 نقاط، وتلتقي روضة السركال مع الجزائرية لينا نصر في الجولة السادسة، ومريم عيسى مع شاهندة وفا في جولة فض الاشتباك على الوصافة.

وافتتح الجولة الخامسة على الطاولة الأولى مأمون صالح الضروس المدير التنفيذي للنادي، المنسق العام للبطولة في حضور عبدالله مراد مدير البطولة وفيصل الحمادي المدير الفني للبطولة، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة.

مكاسب كثيرة

من جانبه، وجه تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج الشكر إلى الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للعبة رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على كل ما يقدمه للشطرنج العربي ودعم اللاعبين العرب من خلال تنظيم مثل هذه البطولات التي تجمع عدداً كبيراً من اللاعبين من بينهم أصحاب الألقاب الدولية وهو ما يثري المنافسات.

وأضاف إن التجمع العربي له مكاسب كثيرة على كل المستويات، وقد شاهدنا بطولتين في الشطرنج الخاطف والسريع وكل بطولة لها صدارة مختلفة على مستوى الرجال والسيدات وهو ما يؤكد قوة البطولة بخلاف أن بطولة الكلاسيكي تتغير صدارتها، مع نهاية كل جولة.

وأكد أن مشاركة عدد كبير من لاعبي الأندية من بينهم لاعبو ولاعبات المنتخب يمثل فرصة ذهبية للاحتكاك مع مدارس مختلفة في هذا التجمع وأيضاً زيادة التصنيف، وأيضاً المنافسة على المراكز الأولى، ولعل فوز لاعبي ولاعبات الإمارات بخمس ميداليات ملونة حتى الآن دليل على مكانة الشطرنج الإماراتي على المستوى العربي، ونأمل أن نصل إلى الختام بحصيلة أكبر من الميداليات، وتحقيق مكاسب أخرى، خصوصاً أن البطل يتأهل إلى كأس العالم للشطرنج ويحصل على لقب أستاذ دولي كبير.